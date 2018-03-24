Почему феминистки являются привлекательными для мужчин

О феминистках ходят самые разные мифы, многие считают их мужененавистницами, страшными и непривлекательными. Однако это всего-навсего «пугалки», имеющие мало отношения к реальности. В действительности же в глазах мужчин феминистки могут быть в разы сексуальнее и желаннее всех прочих. Почему так происходит?

Во-первых, забудьте все, что вы слышали о феминистках. Большинство из них (за исключением представительниц радикального движения) вовсе не выступают против мужчин — напротив, они борются за равенство полов и отрицание узких стереотипных представлений о них. Сама идея феминизма вообще предполагает отказ от навешивания ярлыков на людей — а потому нельзя также и говорить о том, будто последовательницы данного движения все поголовно отказываются от ухода за собой. Напротив, значительная их часть вовсе не стесняется подчеркивать свою сексуальность. Кроме того, многие современные тренды в одежде и макияже создаются вовсе не вопреки, но благодаря влиянию феминизма как явления — а именно раскрепощенности и готовности к экспериментам и отказу от устоявшихся правил и основ.

Скарлетт Йохансон, Дженнифер Лоуренс, Эмма Уотсон , Бейонсе, Кристен Стюарт , Рианна… Список можно продолжать до бесконечности. Все эти признанные красотки, настоящие звезды, сексуальные, сводящие с ума миллионы мужчин по всему миру, являются открытыми феминистками, борющимися за права женщин и не боящимися показать свои убеждения. Они на личном примере показывают: можно быть хорошими женами и прекрасными матерями, можно отдавать все силы работе или учебе, можно следовать моде или создавать моду — и при этом нужно оставаться собой и бороться за это право. И эта независимость, эта внутренняя сила, эта свобода от сковывающих слова и действия условностей дает им огромное преимущество, делает сексуальными и желанными в глазах окружающих.

Кроме того, вопрос еще и в самом отношении к сексу. И в то время как многие женщины под воздействием общественного мнения боятся проявлять инициативу, бояться показать свою сексуальность и лишают себя удовольствия заниматься сексом без обязательств, даже когда очень хочется, феминистки отказываются играть по этим правилам и превозносят свое право быть столь же сексуально активными, как мужчины.

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