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Джей Зи и Бейонсе обвинили в плагиате у Ким и Канье!
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Джей Зи и Бейонсе обвинили в плагиате у Ким и Канье! 

Peopletalk 31 минуту назад
Фото: Peopletalk
Недавно Бейонсе (36) и Джей Зи (48) объявили о том, что вместе едут в мировой тур On the Run II, и анонсировали это черно-белым фото, на котором сидят на мотоцикле.
«Ким и Канье!» — начали писать подписчики и сравнивать фото с клипом Bound 2, в котором Уэст (40) и Кардашьян (37) тоже едут на мотоцикле.
А еще через пару дней в Сети появились фото, на которых Джей Зи и Бейонсе едут на мотоцикле по Ямайке, и все снова начали шутить: «Выглядит так, как будто они сейчас выпустят кантри-версию Bond 2». Интересно, как самооценка Бейонсе это выдержит? Ведь, по слухам, именно Ким всегда пыталась быть похожей на Бейонсе и старалась с ней подружиться. А тут такое унижение!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dzhej-zi-i-bejonse-obvinili-v-plagiate-u-kim-i-kane/
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