В Курчатовском районе Челябинска разыскивают 12-летнего мальчика

Накануне, 23 марта, он ушел гулять с друзьями, но так и не вернулся домой.

— Мальчик раньше никогда не пропадал на ночь. Семья у них благополучная, никаких конфликтов недавно не было, — уточнили волонтеры «Легион-СПАС». — Вечером он ушел гулять с друзьями. Потом они попрощались и разошлись по домам, но Андрей так и не пришел.

Сейчас активисты «прочесывают» микрорайоны возле ТРЦ «Фокус», ТК «Лайнер» и у «Теоремы»: опрашивают прохожих, расклеивают объявления и раздают листовки.

Приметы мальчика: рост 164–166 см, крупное телосложение, был одет в темно-синюю куртку Salomon, черную шапку Adidas, серые штаны и серые кроссовки. Всех, кто видел Андрея и располагает информацией о нем, просят позвонить по телефонам: 8-951-123-90-29, 8-908-065-79-60 или 02.

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