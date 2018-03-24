Правила, которые нужно соблюдать в самолете для сохранения здоровья

Авиаперелеты и так являются стрессом для нашего организма. Еще хуже, если путешествие в итоге заканчивается болезнью. А ведь в самолете ее очень просто подцепить: замкнутое помещение, много народу, а сосед обязательно кашляет весь перелет. Придерживаясь простых правил можно обезопасить себя от простуды или гриппа.

Не выбирайте место у прохода Наибольшему риску подвержены те пассажиры, которые сидят у прохода. Так вы оказываетесь ближе к другим людям и к тем, кто постоянно ходит мимо вашего кресла. Также, если вы сидите не возле окна, больше вероятность, что вы сами будете чаще ходить по проходу.

Протирайте откидной столик Это место является одним из наиболее грязных в салоне. Как правило, сотрудникам авиакомпаний не хватает времени на то, чтобы часто протирать еще и столики. Поэтому рекомендуем вам воспользоваться дезинфицирующими салфетками или гелем с антисептиком. И никогда не ешьте упавшую на столик еду. Не заказывайте напитки со льдом Мало того, что ледяная вода повышает риск приземлиться уже простуженным, так и качество ее зависит от той страны, в которой останавливался самолет. Ведь воду берут непосредственно на месте посадки.

Откажитесь от горячих напитков Почти никогда кофе и чай не кипятится на борту самолета до необходимой температуры. Соответственно, остается какое-то количество микробов в чайниках и кофейных емкостях, которые и так не слишком часто моют. Ешьте горячее Нередко в пище на борту находили плесень и бактерии сальмонеллы. Ведь, как правило, качество пищи в самолете остается именно на совести перевозчика и кейтеринговой компании, которая поставляет еду. Лучше перестраховаться и употреблять только ту пищу, которая проходила термическую обработку.

Не прикасайтесь к карману на спинке переднего кресла Некоторые патогенные бактерии способны выживать в этих карманах до недели. К такому выводу пришли специалисты Обернского университета после исследования, проведенного в 2014 году. Лучше не оставляет там своих вещей и не складывайте мусор. Тщательно вымойте руки после уборной Не так давно ученые обнаружили, что микробы не любят пластиковых поверхностей. Однако в этом и кроется самая главная опасность: микроорганизмы стремятся побыстрее покинуть пластиковые покрытия и прилипнуть к человеческой коже. Не прикасайтесь ни к чему в уборной голыми руками и пользуйтесь одноразовыми накладками на сидение унитаза. Не пользуйтесь подушками и одеялами Эти вещи не стираются после каждого перелета, а лишь заново переупаковываются. Единственный шанс получить свежий чистый плед — отправиться ранним утренним рейсом. ​