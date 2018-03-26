Кайли Дженнер опубликовала первые совместные снимки с новорожденной дочкой

20-летняя звезда реалити-шоу Кайли Дженнер стала мамой меньше двух месяцев назад. Напомним, что о беременности девушки слухи ходили давно, но сама девушка до самых родов упорно не комментировала свое положение. На время беременности Дженнер почти не выходила в свет, выкладывала мало снимков и тщательно скрывалась от папарацци и поклонников.

Через несколько дней после рождения дочери Кайли выложила в микроблог видео, которое снимала на протяжении почти всей беременности и обратилась к поклонникам с благодарностью за понимание и поддержку. Первое время девушка не хотела показывать лицо дочки. Сначала она выложила в микроблог фотографию крошечной ручки малышки, которой та крепко ухватилась за мамин палец, а после решила выложить фото малышки в полный рост. Лишь недавно Кайли наконец показала лицо дочери на радость многочисленным поклонникам.

Несколько дней назад Кайли выложила в микроблог первые совместные селфи с дочкой. Публикация сразу же набрала тысячи лайков и комментариев, а подписчики Дженнер были в восторге от того, что смогли как следует рассмотреть внешность малышки, ведь на фотографии маленькая Сторми смотрит в камеру. Поклонники считают, что девочка похожа на свою знаменитую маму.

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