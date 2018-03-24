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​Многодетная мать потеряла конечности из-за обычной простуды
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​Многодетная мать потеряла конечности из-за обычной простуды 

Anews 50 минут назад
Фото: Anews
Многодетная мать потеряла конечности из-за того, что подхватила обычную простуду, осложнения после которой превратились в смертельную инфекцию. Инцидент произошел с жительницей Юты Тиффани Кинг. В одно утро, проснувшись, она заметила проблемы с дыханием.
Как только ее доставили в клинику, сразу вынесли диагноз: «бактериальная пневмония, ставшая причиной развития сепсиса». Уже в клинике Тиффани впала в кому. Когда женщина очнулась, ее ждали ужасные новости. 38-летней пациентке необходимо было ампутировать конечности, чтобы сохранить жизнь. Как оказалось, такие последствия от простуды возникли из-за приема лекарственных препаратов от артрита, которые ослабили иммунитет Тиффани.
Женщина жила с женихом и своими шестью детьми. Как только ей поставили диагноз семью предупредили: шансов на то, что Тиффани выживет, очень мало. По словам Моале, это был самый жуткий период в его жизни. Однако он ни разу не задумался о том, что стоит отказаться от своей женщины, и верил в ее силу. Перед тем, как в их семью пришла такая трагедия, пара собиралась пожениться. И Моале уверен, это еще обязательно исполнится. На протяжении всего периода лечения мужчина буквально жил возле больничной койки подруги. Сейчас Тиффани восстанавливается после ампутации и собирает деньги на протезирование. По словам Моале, ему не важно, есть ли у его возлюбленной руки или ноги, главное, что она жива и рядом с ним.
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