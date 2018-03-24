Орловчанка взыскала моральный вред за провалившийся диван

Верховский районный суд утвердил мировое соглашение между индивидуальным предпринимателем и недовольным покупателем.

Женщина в мае 2017 года приобрела диван за 24 тысячи рублей. Через три месяца в его центре появился провал. Покупательница предъявила продавцу претензии, однако в ответ он предложил ей самостоятельно привезти диван в магазин, чтобы в дальнейшем выяснить причину потери формы. В возврате денег за некачественную мебель было отказано.

Защищать интересы женщины пришлось управлению Роспотребнадзора по Орловской области. В ходе разбирательства стороны выработали мировое соглашение. Бизнесмен согласился в добровольном порядке выплатить стоимость дивана и компенсировать моральный вред — всего около 59 тысяч рублей.

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