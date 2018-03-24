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Орловчанка взыскала моральный вред за провалившийся диван
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Орловчанка взыскала моральный вред за провалившийся диван 

РИА 57 47 минут назад
Фото: РИА 57
Верховский районный суд утвердил мировое соглашение между индивидуальным предпринимателем и недовольным покупателем.
Женщина в мае 2017 года приобрела диван за 24 тысячи рублей. Через три месяца в его центре появился провал. Покупательница предъявила продавцу претензии, однако в ответ он предложил ей самостоятельно привезти диван в магазин, чтобы в дальнейшем выяснить причину потери формы. В возврате денег за некачественную мебель было отказано.
Защищать интересы женщины пришлось управлению Роспотребнадзора по Орловской области. В ходе разбирательства стороны выработали мировое соглашение. Бизнесмен согласился в добровольном порядке выплатить стоимость дивана и компенсировать моральный вред — всего около 59 тысяч рублей.
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Сообщение Орловчанка взыскала моральный вред за провалившийся диван появились сначала на РИА 57.
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