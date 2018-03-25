Следственный комитет начал проверку по делу пермячки, которая 30 лет жила без документов в чужой семье

Историей пермячки, которая с младенчества жила в чужой семье, не ходила в школу и не получила документов, заинтересовался следственный комитет . Сейчас проводится доследственная проверка.

Накануне уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков сравнил положение девушки с рабским.

— Сейчас следователи проверяют достоверность всех обстоятельств, приведенных в средствах массовой информации со слов уполномоченного по правам человека в Пермском крае, пояснили в краевом следственном комитете. — По итогам проверки будет принято решение — есть ли основания для возбуждения дела.

23 марта портал 59.ru опубликовал историю пермячки Полины (имя женщины изменено). Она не знает сколько ей точно лет, не знает родных и даже своего настоящего имени. Всю жизнь она прожила в чужой семье, куда попала еще в раннем детстве. По разным данным в младенчестве или в пятилетнем возрасте. В 1980-е годы на улице ее подобрала женщина и привела в свою семью к мужу и детям. Неизвестно, почему девочку не передали соцработникам. Недавно женщина умерла и Полина осталась одна без средств к существованию.