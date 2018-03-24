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Около 50 буханок хлеба выбросили на помойку в Нижнем Новгороде
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Около 50 буханок хлеба выбросили на помойку в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото из соцсети ВКОколо 50 буханок хлеба выбросили на помойку в Нижнем НовгородеНа помойке около сетевого магазина нижегородцы обнаружили целую гору выброшенного хлеба. Предположительно, у хлебобулочных изделий истек срок годности. Кто виноват и что делать в сложившейся ситуации разбиралась телекомпания Волга
Нижегородские пенсионеры возмущены происходящем, выбрасывать хлеб считалось кощунством. Пожилые люди вспомнили голодные годы во время войны и хлеб по талонам.
Продавцы оказались не в курсе происходящего, а начальство магазина заявило, что помойка не закрыта и выкинуть хлеб туда мог любой. Неужели кто-то мог купить около 50 буханок и выкинуть их на помойку?
Прохожие предлагали накормить птиц или отдать нуждающимся, но только не выбрасывать.
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