Секреты Брюса Ли, которые сделают сильнее любого

Факт остается фактом: ничтожно малое количество боев Брюса Ли было задокументировано должным образом. Но при этом мы все знаем — этот человек действительно хорошо знал, как следует ударить, чтобы не дать противнику второго шанса. Брюс всю свою жизнь хотел доказать, что человеческая мощь не имеет границ, но при этом он не был продуктом генной инженерии. А значит, единственный настоящий секрет его успеха — это напряженные круглосуточные тренировки. Следующие советы (как, впрочем, и любые другие) не смогут превратить тебя в сгусток энергии, каким, безусловно, являлся именитый мастер, но помогут овладеть его легендарным дюймовым ударом.

Выбери позицию

Любой удар начинается не с руки, а с правильного положения ног. Чтобы сокрушить соперника тебе нужно знать, как придать удару правильное направление. Бьешь с правой — ставь «ведущей» правую ногу. Решил показать противнику, почем нынче фунт лиха, с левой руки — смело ставь вперед левую ногу. Перед ударом согни немного оба колена — так проще и равновесие держать и позицию, если что, сменить.

Сожми кулак правильно

Важный момент для того, чтобы не остаться калекой на всю жизнь. Разверни ладонь, согни фаланги пальцев внутрь. Теперь положи большой палец поперек остальных пальцев и сильно прижми им их. Кончик большого пальца должен доходить до середины среднего пальца. Теперь вломи им за Маленького Дракона!

Вложи в удар все тело

В хорошем ударе принимает участие все твое тело. Согни ноги и разверни корпус вправо на 90˚ по отношению к цели. Теперь во взрывном движении разверни бедра, одновременно распрямив нижние конечности. Это движение придаст импульс твоей руке, которой теперь можно крушить горы. Но сначала все-таки выбери себе более легкую цель. Листок бумаги, например.

Весь секрет во взмахе запястьем

Делая неуловимое для человеческого глаза движение запястьем перед ударом, Брюс Ли добивался значительного увеличения силы удара и, фокусируя всю эту мощь на одной точке, стирал своих соперников в порошок. Овладев его маленьким секретом, ты научишься выбивать всю дурь из врага, выписав ему билет в один конец в Долину Мертвых.