Валентина Рубцова раскрыла секрет идеальной фигуры

Актриса рассказала Wday.ru , от чего ей пришлось отказаться, чтобы держать себя в форме.

Актриса Валентина Рубцова , сериал «СашаТаня» с которой в главной роли с успехом идет уже не один сезон на ТНТ, поделилась с нашим сайтом, как ей удается великолепно выглядеть не только на экране, но и в жизни.

— Каждый день занимаюсь йогой, немного силовыми упражнениями, — призналась она в интервью Wday.ru. — Сказала навсегда «прощай» сахару и хлебобулочным изделиям. Уже года два держусь. Просто поняла, как сложно приводить себя в форму после срыва.

При этом, отмечает она, ей совершенно не приходится самой себе готовить, а следит за ее питанием любимый муж.

— Я ничего не научилась готовить, потому что муж (актриса вышла замуж за Артура Мартиросяна в 2009 году. — Прим. «Антенны») сказал, что это ему не нужно. Он меня любит и умеет готовить все и лучше всех. Мужчина моей мечты.

Также, беседуя с Wday.ru, Валентина Рубцова впервые откровенно рассказала о своих родителях и детстве, которое дало старт ее актерской карьере:

— Папа Александр Александрович Василюк — шахтер. Он меня воспитывал с трех лет, поэтому для меня он — родной отец. Биологического я видела один раз, и ничего у меня в душе не выстрелило. Мама Лилиана Александровна работала учительницей начальных классов в обычной школе и для глухонемых. Трудилась на трубном заводе. Сейчас они оба на пенсии, живут в Макеевке. Видимся редко. В родной Макеевке Донецкой области в конце 80-х я стала чемпионкой города по спортивной гимнастике. После этого перешла в спортивную акробатику и как-то совершенно случайно попала в наш новый отстроенный Дворец пионеров. Я в него зашла и увидела детей, занимавшихся в театральной студии. И мне так понравилось, что поняла: со спортом мы завязываем. Мне было 14 лет, когда я определилась с выбором профессии на всю жизнь. Я не планировала стать олимпийской чемпионкой. Спорт был больше способом поддерживать хорошую физическую форму. А в студии поняла, что это то, чем я хочу заниматься.

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