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Алексей Глызин отбил несовершеннолетнюю девушку у Владимира Преснякова
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Алексей Глызин отбил несовершеннолетнюю девушку у Владимира Преснякова 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Сегодня в эфир канала «НТВ» выходит очередной выпуск шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». На этот раз гостем звездной сплетницы стал Алексей Глызин. В откровенном разговоре мужчина рассказал ведущей о девушке, из-за которой распался его первый брак.
Имя роковой красавицы музыкант помнит по сей день: «Женя. Евгения. Фамилия — Герасимова. Это были съемки новогодней программы „Огонька“ 87-го года, где впервые прозвучала песня „Не волнуйтесь, тети“. Снималась она в гостинице „Космос“. И там я впервые увидел Женю, она там танцевала по-моему».
«Говорят, что она пришла с Пресняковым, а ушла с тобой», — уточнила Лера. «Да, до этого она общалась с Володей Пресняковым», — подтвердил артист, уточнив, что он не хотел отбивать ее у друга. «Это произошло само собой, наверное. Там я ее впервые увидел и что-то такое… что-то случилось со мной. Я потерял голову, наверное», — вспоминает он.
«Когда она одевала абсолютно любые вещи, она могла одеть… ну не знаю, тренировочные штаны — и все на ней смотрелось как-то очень элегантно. Ну что-то в ней, какой-то шарм был. Чтобы придать волосам волнистость, она брала какой-то раствор сахара и мазала волосы, чтобы они не как мочалка торчали, а чтобы это что-то было такое феерическое. Тогда голь на выдумки была хитра, а Женя именно тот самый человек, она была очень креативна», — так описывает музыканд красавицу, сумевшую выделиться из толпы.
Позже оказалось, что что Жене не было 18 лет. «Ну я тогда вообще об этом не думал, на тот период я даже не спрашивал сколько ей лет», — смутился артист. Первую ночь с Женей певец тоже помнит прекрасно: «Это было там же, в гостинице „Космос“».
«То есть это было в день знакомства?», — с улыбкой уточнила Лера Кудрявцева, на что смущенный Глызин ответил уклончиво: «По всей вероятности. Я точно помню, что это была гостиница „Космос“. Это было какое-то бесовство, ее нельзя было не заметить, и я в общем сломался».
С женой, которая ждала Алексея дома, случился скандал. В итоге семейная пара развелась. «Я ушел в чем я был», — признался артист.
Фото: globallookpress
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