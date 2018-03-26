Брежневой доставалось от одноклассников

На сегодняшний день 36-летняя Вера Брежнева — успешная поп-исполнительница, мать двоих детей и счастливая жена продюсера Константина Меладзе . Однако ее путь к славе был не легок. Именно об этом недавно зашла речь в эфире шоу «Звезды сошлись». Детство будущей звезды эстрады прошло на окраине украинского города Днепродзержинска.

Тогда она была отнюдь не красавицей: брекеты на зубах, одежда старших сестер, очки с толстыми стеклами, короткие волосы. Все это делало ее легкой мишенью для уколов со стороны одноклассников: ее обижали, доводили до слез, а порой ей приходилось защищать себя не без рукоприкладства. Известно, что в те времена семья Веры бедствовала, а ей приходилось подрабатывать после школы — мыть посуду в баре.