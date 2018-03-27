«С ней поступали жестоко»: бывший одноклассник Веры Брежневой рассказал о ее трудном детстве

Вера Брежнева не раз осторожно рассказывала о том, что детство у нее было нелегким — семья жила очень бедно, но она старалась найти позитив даже в таких условиях. Оказалось, что маленькой Вере действительно приходилось несладко: в школе ее постоянно обижали, и дело доходило до драк.

«Девочки ее обзывали — очкарик, галуха-лягуха. В классе было 20 девочек и только 6 мальчиков. Никто из нас ее не защищал. Она сама держала удар. Иногда даже драки были во дворе. А после девчонки опаздывали на урок, а Вера приходила растрепанная и заплаканная. Но всегда боролась. С ней поступали жестоко — однажды наклеили на спину бумажку, на которой было написано «Уродина», — рассказал одноклассник Веры Брежневой Дмитрий Дузик в эфире шоу «Звезды сошлись».

Мужчина признался, что через некоторое время, когда Вера стала звездой, многие одноклассники ее не узнали — девушка изменилась внешне: «Сестра младшая говорит: „Ты учился с Верой Брежневой?!“. А я ей — ну какая она Брежнева, она же Галушка». Дмитрий заявил, что до сих пор не считает исполнительницу секс-символом. Но она уже не реагирует на подобные выпады.

Фото: Instagram