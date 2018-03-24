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«Верблюд»: Вера Брежнева была центром издевок одноклассников
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«Верблюд»: Вера Брежнева была центром издевок одноклассников 

Popcake.tv 20 минут назад
Фото: Popcake.tv
Вера Брежнева в разговоре с Лерой Кудрявцевой на съемках шоу «Звезды сошлись» призналась, что в школе не была красавицей. Певица носила очки и короткую стрижку, которые прибавляли ей лет. Это вызвало у одноклассников насмешки, в следствии чего Вера быстро обрела прозвище: «верблюд»! Уму не постижимо, что Брежнева страдала от насмешек одноклассников!
Повод для издевок стала и зависть одноклассниц, так как Вера была высокой и физически развитой. Ко всему прочему, девушка была из очень бедной семьи.
Но жизнь получила новое русло, когда Вера в году попала в группу «ВИА Гра». Через года Брежнева ушла, чтобы стать сольной артисткой, а в года она вышла замуж за Константина Меладзе.
Конечно сейчас артистка уже избавилась от всех своих комплексов и вспоминает это с улыбкой! Она рада, что своим примером она может вдохновлять других женщин любить себя!
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