Магазины Приморья установили доступные цены на социальные товары

Сформирован список из 40 самых востребованных товаров для малообеспеченных.

Вице-губернатор Приморского края Валентин Дубинин проинспектировал цены и ассортимент продукции в супермаркетах Владивостока в пятницу, 23 марта, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В магазинах в широком ассортименте представлены продукты с минимальной торговой надбавкой.

В супермаркетах сформирован список из 40 самых востребованных товаров для малообеспеченных слоев населения, которые продаются по минимальным ценам.

Такие товары отмечены желтыми ценниками, приморские продукты — зелеными.

Так, в супермаркете «ОК!» можно приобрести бутылку подсолнечного масла за 70 рублей, килограмм приморского картофеля за 29. В супермаркете «Фреш-25» гречка продается по 29 рублей за килограмм, сахар по 40, мука по 45. В супермаркете «Реми» действует социальная программа «Город для людей», в рамках которой можно приобрести килограмм свинины за 210 рублей.

Вице-губернатор Валентин Дубинин подчеркнул, что на полках должно быть больше продукции приморских производителей по доступным ценам.

«Например, Спасский консервный завод выпускает порядка 120 наименований различной продукции, но пока она есть не везде. Магазины должны работать с рыбаками напрямую, это позволит снизить цену на рыбную продукцию», — отметил заместитель главы региона.

Валентин Дубинин добавил, что сейчас приоритетным направлением в сельском хозяйстве является развитие молочного животноводства.

«Обеспеченность края приморским молоком пока составляет 24%. Это социально значимый продукт, который нужен как детям, так и пенсионерам. Поэтому мы субсидируем молочное животноводство, помогаем начинающим фермерам», — констатировал Валентин Дубинин.

Ранее врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко на встрече с представителями торговых сетей заявил, что социальный набор продуктов для малообеспеченных слоев населения должен быть представлен во всех магазинах.

«Реклама социального набора должна быть в магазине на виду. Такую продукцию покупатель должен видеть на прилавке», — подчеркнул врио губернатора.

По поручению главы региона в крае создан Общественный совет по координации деятельности местных производителей, переработчиков и продавцов пищевой продукции под руководством вице-губернатора Валентина Дубинина. Одним из первых результатов деятельности совета стало расширение в крае перечня социально значимых продуктов питания, к которым применяются минимальные торговые надбавки.