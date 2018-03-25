Лолита Милявская рассказала о наркотической зависимости

54-летняя Лолита стала гостьей нового выпуска шоу «Привет, Андрей!». Одной из тем обсуждения стал громкий развод певицы и ее третьего супруга Александра Цекало . В студии появилась лечащий врач артистки, которая рассказала о пребывании Лолиты в психиатрической клинике: «Это было в 2000 году. Сказали, что пройдет лечение Лолита Милявская. Это было после ее развода с Сашей Цекало, и меня поразила ее внешность: лицо грустное, мимика бедная, движения медленные — уничтоженная женщина. Она была привязана к Саше, и вдруг человек всего лишился. Было отчаяние: ну, что она дальше будет делать? Как она дальше будет жить? Как она будет работать? Тыла нет, профессии нет, как солистка она себя не воспринимала. Возник вопрос о ее профессиональной пригодности. Действительно, у нее были объективные причины для этой спровоцированной депрессии. По психиатрической шкале безумия не было, это психоз, когда человек стремится покончить с жизнью. Она была раздавлена, но суицидальных мыслей у нее не было. Она рассказывала, что они куда-то летели, она выпила, начала окна бить, но таких истерик в отделении она не устраивала. Она тихо лежала у себя, и я с ней с большим удовольствием работала. Причем работа была и медикаментозная — она принимала лекарства, и очень много было психотерапевтической работы. Были и срывы, был алкоголь, что-то типа наркотиков».

Лолита добавила, что с наркотиками познакомилась в возрасте 40 лет: «У меня было малокровие, я ходила, как скелет, худая. Даже кровь не могли взять. Тогда я два месяца пролежала на больничной койке. Да, у меня была наркотическая зависимость в те периоды, но совсем короткая. Это даже была не зависимость. Где-то в 40 я начала, в 41 закончила и больше ни к чему подобному не прикасалась. Слава Богу, рядом не было людей, которые бы познакомили меня с другими разновидностями препаратов».

Уже восемь лет певица счастлива в браке с теннисистом Дмитрием Ивановым . В эфире шоу Лолита отметила, что боится, что муж может однажды уйти: «Часто бывает такое, что тебе кто-то нагрубил на концертах или просто звонят и начинают предъявлять какие-то претензии. Ты ходишь по квартире, возмущаешься и параллельно орешь на мужа. Иногда мне кажется, что муж просто соберет чемоданы и уйдет, но он пока держится». Дмитрий Иванов стал пятым супругом эпатажной артистки.

Фото: instagram