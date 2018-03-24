Дочь Яшки-цыгана из «Неуловимых мстителей» Кнея: Не ожидала, что он обидится!

Личную жизнь знаменитого Яшки-цыгана, актера Василия Васильева , в течение двух вечеров обсуждали в «Пусть говорят».

В эфире «Первого канала» известный актер встретился со своей дочкой Кнеей от первого брака, о которой почему-то в последнее время забыл. Кнея была уверена: после встречи отец продолжит с ней общаться. Впрочем, этого не случилось.

— После съемок я зашла в гримерку к папе попрощаться, — говорит Кнея. — Меня приняли достаточно тепло. Отец пригласил меня на чай. Но я отказалась, так как вынуждена была возвращаться в Португалию. На что он мне ответил: «Доченька моя, мы обязательно с тобой созвонимся. Ты не переживай: у нас все будет нормально!»

Кнея была уверена: в отношениях с отцом действительно наступят перемены. Но вскоре поняла: чуда не случится. В этот же вечер она получила сообщение от сестры — дочери Василия от нынешнего брака. — Там были немного неприятные для меня слова, — продолжает она. — Сестра обвинила меня в моих действиях, сказала, что не нужно было появляться на телевидении, что своим поступком я могу навредить их репутации. Я все же надеялась, что после передачи папа как-то со мной свяжется. Он никак о себе не заявил. Не написал, не позвонил. Немножко переживаю из-за этого. Не ожидала, что он обидится. Ведь все, что я сказала на программе — правда! Почему же он так себя ведет?

Василий Васильев // Стоп-кадр YouTube

Кнея считает: она поступила абсолютно правильно, решив встретиться с отцом в студии телешоу. Сама женщина съемками осталась довольна.

— Дмитрий Борисов — потрясающий ведущий, — говорит девушка. — Такая большая находка для передачи. Все было интеллигентно! Я действительно обижена на отца из-за того, что он, получается, вычеркнул меня из своей жизни. Читала несколько интервью, в которых папа говорит, что нынешний его брак — первый. До этого он якобы занимался карьерой и не думал о свадьбе. Вдруг встретил шикарную женщину, свою нынешнюю жену, потерял голову и решил жениться. Но ведь все было не так. Он встретил эту женщину, когда жил с моей мамочкой, и решил уйти к ней, когда мне было восемь лет. Зачем же вычеркивать это время из своей жизни? Для меня странно, что он не упоминает о нас. Мне кажется, человек не должен забывать свои корни. Как дочери мне было очень неприятно.

«В Америке нам было очень сложно!»

Кнея уверяет, что если раньше периодически контактировала с отцом и как-то даже приезжала к нему отдыхать на лето, то после эмиграции в США их отношения сошли на нет. Несмотря на трудности, с которыми девушка столкнулась в Америке, ее знаменитый отец совсем не помогал.

— В США мы прожили 22 года, — продолжает Кнея. — Переехали в 94-м. Тогда в России были страшные времена: неизвестность, что будет дальше! Мы решили поработать в США. Если вам кто-то из эмигрантов скажет, что сразу попал на престижную службу, не верьте. В Америке всем приходится пройти суровую школу. Я совсем не знала языка: только через шесть месяцев стала хоть что-то понимать. Моя мамочка была няней в русскоязычных семьях, я устроилась официанткой в ресторан. Только через два года меня приняли в стоматологическую поликлинику на должность ассистентки врача. Постепенно освоила эту профессию и через три года стала менеджером.

Кнея с отцом в телешоу «Пусть говорят» // Стоп-кадр YouTube

За это время отца она увидела лишь единожды, когда шесть лет назад приехала в Москву.

— Я сама вышла на связь с ним, — продолжает Кнея. — Он не отказал, но мы встретились буквально на час. Я у него несколько раз спросила, почему он говорит, будто нас не было в его жизни. Он отвечает непонятными словами. Приводит аргументы, которые не имеют абсолютно никакого смысла.

Жизнь изменилась шесть лет назад, когда Кнея встретила своего мужа. Он уговорил ее на второй переезд в жизни.

— У мужа в Португалии живут пожилые родители, которым 90 лет, и он решил их не оставлять одних, — говорит Кнея. — Мы переехали. Долго думали над тем, где работать. И решили открыть свой бизнес. В Европе работать на кого-то очень непросто. А вот самим проще. Сегодня я — шеф-повар на собственной кухне. Мы кормим посетителей интернациональными блюдами. Многие из рецептов — моей мамочки. Конечно, хотелось бы принять в нашем ресторане и своего отца, но теперь уже и не знаю, приедет ли он когда-нибудь.