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Сибирячка победила в международном конкурсе красоты в Сингапуре
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Сибирячка победила в международном конкурсе красоты в Сингапуре 

ngs.ru 41 минуту назад
Фото: ngs.ru
Ульяна Кофанова, жительница Новосибирска, победила на конкурсе красоты Mrs. Asia Pacific 2018, проходившем в Сингапуре с 20 марта.
Помимо традиционного дефиле в вечерних платьях, были конкурсы на интеллект и наличие таланта, а беседовать с членами жюри участницы должны были на английском языке.
Ранее Ульяна Кофанова на конкурсе «Миссис Новосибирск» вошла в топ-14 и решила принять участие в состязаниях красавиц на международном уровне. «Я решила реализовать весь свой потенциал, который не вложила в Миссис Новосибирск и отправиться на международный конкурс», — написала Ульяна на своей странице в Instagram. — Но в этот раз уже за короной, всё, нечего за эмоциями ходить".
Несколько дней назад НГС писал, что Россию на Mrs. Asia Pacific 2018 представляла также еще одна жительница Новосибирска — Лариса Дубра.
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