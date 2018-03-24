Сибирячка победила в международном конкурсе красоты в Сингапуре

Ульяна Кофанова, жительница Новосибирска, победила на конкурсе красоты Mrs. Asia Pacific 2018, проходившем в Сингапуре с 20 марта.

Помимо традиционного дефиле в вечерних платьях, были конкурсы на интеллект и наличие таланта, а беседовать с членами жюри участницы должны были на английском языке.

Ранее Ульяна Кофанова на конкурсе «Миссис Новосибирск» вошла в топ-14 и решила принять участие в состязаниях красавиц на международном уровне. «Я решила реализовать весь свой потенциал, который не вложила в Миссис Новосибирск и отправиться на международный конкурс», — написала Ульяна на своей странице в Instagram. — Но в этот раз уже за короной, всё, нечего за эмоциями ходить".

Несколько дней назад НГС писал, что Россию на Mrs. Asia Pacific 2018 представляла также еще одна жительница Новосибирска — Лариса Дубра.