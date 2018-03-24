Нобелевские лауреаты: Эдуард Дойзи

О еще одной «витаминной премии», полученной со второй попытки, о том, как Нобелевскую премию вручали в США и о свертываемости крови рассказывает очередной выпуск рубрики «Как получить Нобелевку».

Эдуард Адельберт Дойзи

Родился 3 ноября 1893 года, Хьюм, Иллинойс, США Умер 23 октября 1986 года, Сент-Луис, Миссури, США Нобелевская премия по физиологии и медицине 1943 года (1/2 премии, совместно с Хенриком Дамом). Формулировка Нобелевского комитета : «За открытие витамина К».

В прошлый раз мы рассказали о «нобелевском коллеге» нашего сегодняшнего герое, датском химике Хенрике Даме, который считается «самым малоизвестным нобелиатом». Нужно сказать, что и Эдуард Адельберт Дойзи тоже пока как-то остается в тени: три строчки в русской Википедии, пара абзацев в английской. Попытаемся исправить и эту несправедливость. Но — обо всем по порядку.

Эдуард Дойзи родился в деревеньке Хьюм в штате Иллинойс в семье, которая имела французские корни. Его отец, Эдуард Перетц Дойзи был коммивояжером, а мама, Ада Дойзи, урожденная Аллей, вела домашнее хозяйство. За последние 150 лет, кажется, в Хьюме мало что изменилось: если в 1879 году там жило 270 человек, то в 2016 — 360. Тем не менее, несмотря на деревенское происхождение, Эдуард получил высшее образование: он учился в Университете Иллинойса, который сейчас располагается сразу в двух городах — в Шампейне и Эрбане. Студенческие годы Дойзи использовал на полную катушку — и в общественной деятельности участвовал, и в братстве состоял, и спортом занимался, и не забывал науку, не говоря об учебе.

В 1914 Дойзи получил магистерскую степень и одновременно стал преподавать в Гарвардской медицинской школе биохимию. Однако спокойное преподавание продлилось всего три года: в 1917 году США вступили в первую мировую войну, и Дойзи встал под знамена армии США. Сначала он прошел военную медицинскую подготовку в Рокфеллеровском институте, а потом два года прослужил офицером медицинской службы в госпитале Уолтера Рида

К «гражданской» биохимии Дойзи вернулся в 1919 году. Тогда он получил ставку преподавателя медицинской школы Вашингтонского университета, и через год получил степень PhD. С тех пор началась самостоятельная научная работа.

За первые десять лет Дойзи сделал работу нобелевского уровня: он изучал женские половые гормоны и в итоге в 1930 году открыл эстрон — независимо от немца Адольфа Бутенандта. А ведь кроме этого вместе с Эдгаром Алленом он создал тест по определению профиля женских гормонов по влагалищному мазку, который теперь известен, как тест Аллена-Дойзи. Однако в 1939 году «нобелевку» получил только Бутенанд (хотя Дойзи номинировали и в 1931, и в 1936 годах). Тем не менее, к тому времени Дойзи сделал еще одну работу, за которую все-таки получил Нобелевскую премию.

Как мы уже писали, в 1936 году Хендрик Дам открыл некое вещество, которое получило название «витамин К» (от слова «коагуляция»), которое повышало свертываемость крови и предотвращало кровотечение. Дойзи с коллегами занялся изучением структуры загадочного витамина.

Первые два года работы оказались «выброшены в мусорную корзину»: как выяснилось, свет снижал активность вещества. Еще год ушел на эксперименты в условиях «светомаскировки». И это дало результат: оказалось, что витамин К существует в двух формах: витамин, выделенный из люцерны и витамин, полученный из рыбной муки, действовали одинаково, но имели разные структуры. Дойзи их определил и синтезировал (этот случилось как раз в 1939 году, когда Бутенанд получил Нобелевскую премию).

Помимо открытия двух форм витамина К и их структур, Дойзи с сотрудниками сделал еще одно важное дело: в 1940 году они синтезировали чуть более простое вещество, которое назвали витамином К3 (он же менадион, он же викасол в советской фармакопее). Его действие аналогично витамину К — он усиливает синтез факторов свертывания крови, увеличивая активность протромбина (в результате так называемой витамин-К-зависимой модификации протромбин превращается в тромбин, который и вызывает необратимое «склеивание» тромбоцитов). Кстати, работа по синтезу витамина К3 финансировалась как университетом, так и фармацевтической компанией «Парк-Девис энд компани», в результате чего патент на менадион получил университет Сент-Луиса, в котором работал Дойзи. Эту работу сейчас считают чуть ли не эталонной по взаимодействию академической науки и фармы.

Поэтому неудивительно, что в 1943 году Дойзи, как и первооткрыватель витамина К Хендрик Дам получили Нобелевскую премию. Точнее, получили они ее в 1944 году, но — «за 1943-й». Шла война, и в Швецию Дойзи не поехал. Награду ему вручил посол Швеции в США, да и Нобелевскую лекцию наш герой так и не прочитал, хотя после присуждения премии он прожил очень долгую жизнь: еще 42 года. Не сложилось.

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