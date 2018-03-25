Ещё
Редкие гастрольные снимки The Beatles ушли с молотка за треть млн долларов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Редкие гастрольные снимки The Beatles ушли с молотка за треть млн долларов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Ранее не публиковавшиеся гастрольные фотографии The Beatles продали на аукционе в Британии за £253 тыс. (около $357 млн). Об этом сообщает The Guardian.
По данным издания, на снимках запечатлены первые гастроли The Beatles в США в 1964 году, а именно концерты группы в Балтиморе и Вашингтоне.
Сообщается, что лот состоял из 413 негативов и 350 фотоснимков, из которых только 46 ранее видела широкая публика на аукционе в 2011 году.
Фотографии американских гастролей The Beatles сделал американский фотограф и режиссер Майк Митчелл, когда ему было 18 лет.
"Я был настроен сделать настолько уникальные фотографии, насколько это было возможным", — отметил Митчелл.
Ранее сообщалось, что неизвестные фото The Beatles оценили в $350 тысяч.
Газета.Ru: последние новости
Путин поздравил россиян с Наврузом Сенатор Добрынин высказался против за запрета на беби-боксы Минобрнауки пока не приняло окончательное решение о введении обязательного ЕГЭ по истории
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова показала, как моется в бане165
5 научных фактов о случайном сексе12
Грудь Волочковой назвали «убийственной»55
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел141
Грудь и секс: что обсуждают молодые мамы
Видео
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение