СМИ: снимки первых американских гастролей The Beatles продали за $357 тыс.

ЛОНДОН, 24 марта. / ТАСС /. Коллекция из нескольких сотен ранее никогда не демонстрировавшихся негативов фотографий английской группы The Beatles, на которых запечатлены первые ее гастроли в США, была продана в субботу за £253 тыс. ($357 тыс.). Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Коллекция была главным лотом на традиционных торгах памятными вещами, связанными с ливерпульской четверкой, которые ежегодно устраивает в городе Ньютон-ле-Уиллоус аукционный дом Omega Auctions.

Автором снимков является фотограф Майк Митчелл , которому на момент тех гастролей, состоявшихся в 1964 году, было 18 лет. Сначала он запечатлел британский квартет во время его прибытия на вашингтонский железнодорожный вокзал Union Station, затем снял кадры пресс-конференции, предварявшей концерт The Beatles в Washington Coliseum, само выступление четверки на этой крытой арене и, наконец, концерт группы в общественном центре Балтимора — Baltimore Civic Center (сейчас этот зал носит другое название — Royal Farms Arena).

Еще одним важным лотом на этих торгах был автомобиль Mercedes AMG черного цвета, купленный в 1984 году Джорджем Харрисоном (1943-2001) за £85 тыс. ($120 тыс.). В общей сложности экс-битл владел им на протяжении 16 лет. Новый обладатель приобрел эту машину — за £43,2 тыс. ($61 тыс.).