Кому молиться, чтобы встретить мужа

В христианском понимании целью брака является не столько деторождение, сколько духовно-телесное единство, дополнение друг друга, взаимопомощь и, конечно, настоящая любовь. С этим пониманием русские женщины и просят Бога о содействии через его наших заступников перед ним.

Согласно православию, в супружестве присутствие Бога подает надежду на то, что брачный обет сохранится не до тех пор, «пока смерть разлучит», но покуда смерть не соединит супругов окончательно, после всеобщего Воскресения — в Царствии Небесном.

Петр и Феврония Муромские

С древних времен святые Петр и Феврония считаются покровителями брака и семьи. Это не случайно: их житие — пример любви и верности, терпения и мудрости; пример того, что доступно только чистым сердцем и смиренным в Боге людям. Говорят, благоверные супруги помогают всем, кто приезжает к ним помолиться о даровании хорошего жениха, семейном мире, благополучии и вразумлении неверующего супруга. Ведь «жена есть уготована мужу от века».

N. B. Романтическая история любви святых Петра и Февронии подробно описана в древнерусской повести священника Ермолая Прегрешного.

Бесчисленное множество чудес ежедневно совершается пмолитвам к святителю Николаю Угоднику: люди обращаются к нему в тяжёлых материальных обстоятельствах; перед трудной долгой дорогой; перед принятием судьбоносных решений, когда уже совсем опустились руки. Говорят еще, что Николай Чудотворец всегда помогает девушкам, просящим о благополучном замужестве и счастливой жизни с супругом в любви и согласии.

N. B. По преданию, святитель Николай тайно подкинул отцу семейства, из-за нищеты и голода решившему отдать своих дочерей на блуд, три узелка с золотом. Эти деньги спасли семью от греха и позволили всем трем дочерям благополучно выйти замуж.

Ксения Петербургская

По давнему народному преданию, Ксения Петербургская помогает девушкам найти своего избранника и выйти замуж.

N. B. С историей Ксении Петербургской связано множество красивых легенд. Вот одна их них. Однажды раба Божия Ксения пришла в гости к семье Голубевых, матери и дочери, и сказала юной девушке: «Эх, красавица, ты вот тут кофе варишь, а муж твой жену хоронит на Охте. Беги скорее туда.» «Как так? — спросила та, — у меня не только мужа, но и жениха-то нет». «Иди», — стого ответила Ксения. Мать и дочь отправились на Охту, — и что же они там увидели? Горько рыдавшего молодого вдовца, который при виде могильного холма над прахом любимой супруги, потерял сознание и без чувств свалился на руки подбежавшим Голубевым. Последние постарались привести его в чувство, познакомились с ним, и через год юная Голубева стала его женой.

Икона Божией Матери «Неувядаемый цвет»

Перед иконой Божией Матери «Неувядаемый цвет» молятся о сохранении чистоты помыслов и праведной жизни, о правильном выборе супруга или супруги, об избавлении от брани плотской. Также ей молятся при вступлении в брак и о счастливой семейной жизни. Говорят, что чистая и пламенная молитва перед этой иконой помогает в разрешении тяжелых семейных проблем.

N. B. Цветок на иконе символизирует непорочность Пречистой Девы, которую Церковь так и именует: «Ты еси Корень девства и Неувядаемый Цвет чистоты».

Параскева Пятница

Святой Параскеве Пятнице традиционно молятся о семейном благополучии и счастье. Девушки на выданье обращаются с просьбой о скором и удачном замужестве, а потом и о заступничестве в браке. До XX века икона святой Параскевы Пятницы стояла в каждом православном доме.

N. В. Истинно женская икона, с которой издревле связаны все самые потаенные сердечные женские и девичьи чаяния.

Андрей Первозванный

Апостол Андрей считается покровителем Российского государства и особо почитается россиянами. Орден Святого Апостола Андрея Первозванного — один из старейших знаков отличия (учрежден в 1699 году) и высшая награда Российской Федерации. Однако мало кто знает: иконе святого апостола советуют молиться родителям о целомудрии и благополучном замужестве дочерей.

Матрона Московская

Матрона Московская не даром считается покровительницей одиноких сердец и хранительницей семейных ценностей. Считается, что вознесенная ей молитва о замужестве является очень действенной, и многим девушкам она помогла создать крепкие семьи и обрести семейное счастье на долгие годы.