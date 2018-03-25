«Сама на себя не похожа»: Регину Тодоренко не узнали на фото

Регину Тодоренко подписчики её Инстаграма едва узнали на очередном фотоснимке. Поклонники признались, что Регина абсолютно не похожа на себя, они подумали, будто перед ними предстал совершенно другой человек.

Новый снимок экс-ведущей популярного шоу «Орел и Решка» Регины Тодоренко вызвал волну комментариев, в которых обитатели Инстаграма заверили, что девушку будто бы подменили. По словам удивленных фанатов, Тодоренко получилась на фото неузнаваемой. Безусловно, поклонники разглядели черты лица своего кумира и списали непохожесть на неудачные ракурс и свет. Фанаты взглянули на телеведущую с другой стороны. Они признались, что на этом фото девушка выглядит очень нежной и женственной, а привыкли они её видеть вечно улыбающейся хулиганкой. Им понравилось такое амплуа, и они назвали его образом «взрослой и мудрой женщины».

Пользователи рунета принялись выражать свое восхищение Региной и попросили её выкладывать больше подобных снимков, а также меньше дурачиться и высовывать язык, что она делает очень часто в своем микроблоге. «Регина, какая ты ту женщина!» «Красавица… еле узнала!» «Сама на себя не похожа» «Вот это грация! Не то, что вечная улыбка и язык!» «Побольше бы таких приятных фото»

Кстати, недавно красавица сообщила, что однажды не получила роль в кино только из-за татуировок на её теле. Ведущая предостерегла своих подписчиц, заставив задуматься, прежде чем идти к тату-мастеру.