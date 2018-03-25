Бодрячком

Ученые-климатологи делают неутешительные прогнозы для всех любителей кофе — через четверть века плантации этого растения значительно сократятся, а к 2080 году из-за глобального потепления он может вовсе исчезнуть. Жителям планеты нужно либо резко нарастить борьбу с глобальным потеплением, либо сосредоточиться на поиске альтернативы. «Лента.ру» разбиралась, чего ждать любителям бодрящего напитка.

В России традиционно пили чай. Причем, вопреки сложившемуся мнению, начали это делать задолго до воцарения Петра I. А за последние двести лет привычка неспешных чаепитий окончательно и прочно укоренилась в русской культуре. Но в новом тысячелетии у чая появился серьезный конкурент, активно вытесняющий травяной напиток с кухонь и из заведений общепита — кофе.

Конечно, Россия в этом плане сильно отстает от таких стран, как Финляндия, Швеция, Норвегия, Австрия, Швейцария или Германия. Именно они занимают первые строчки по потреблению кофе на душу населения. Для сравнения: на каждого финна приходится по 12,5 килограмма кофе в год, россиянина — менее двух. Но спрос на бодрящий напиток в нашей стране быстро растет. Согласно данным таможенной статистики, за семь месяцев прошлого года импорт в Россию зеленых кофейных зерен сорта робуста вырос на треть, более популярной арабики — на 66 процентов, больше стали ввозить также обжаренного кофе обоих видов.

По словам руководителя ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурия, за последние 13 лет потребление кофе (включая натуральный, растворимый и сублимированный) в России взлетело на 85 процентов, достигнув 153 тысяч тонн готовой продукции в год. Рост рынка в денежном выражении с 2000 года составил 480 процентов, до 3,6 миллиарда долларов. Россияне, по его словам, не только стали пить больше кофе, но и переходят на более дорогие сорта — этим и объясняется существенный прирост в долларовом выражении.

«Когда-то самый популярный вид кофе в России — растворимый — постепенно уступает жареному и молотому, хотя и сохраняет за собой значимый кусок рынка», — отмечает он. Наблюдаемый в последние годы рост объемов потребления кофе в нашей стране связан с тем, что популярность набирает как раз кофе молотый и в зернах. По прогнозам «Росчайкофе», в ближайшие годы растворимый кофе продолжит сдавать позиции. Впрочем, данные Nielsen говорят о том, что его доля все еще велика — около 72 процентов, зерновой и молотый занимают чуть менее 28. На так называемые кофейные напитки (с пониженным содержанием кофе и повышенным ячменя, цикория и других заменителей) приходится всего 0,1 процента.

Растущая популярность этого напитка объясняется распространением в России кофеен и активным развитием кофейной культуры, вследствие чего становится больше обжарочных предприятий. Все чаще друзей и деловых партнеров зовут не на чай, а на чашку кофе.

Популярность бодрящего напитка растет не только в России, но и по всему миру, особенно в азиатских странах. Ежегодно в мире выпивается более двух миллиардов чашек кофе, и их число ежегодно увеличивается примерно на пять процентов. Бодрящие ягоды завоевали все континенты и обрели целую армию поклонников еще в ХХ веке. Именно тогда на него обратили внимание крупные промышленные конгломераты, а обработка, фасовка и дистрибуция кофе приобрели небывалый до того размах. В результате он занял достойное место среди самых популярных в мире напитков — чая, вина и молока.

Роль современных кофеен значительно изменилась. Люди приходят сюда не только для того, чтобы получить дозу кофеина — ключевого ингредиента напитка, — но и для эстетического наслаждения. Сегодня покупателям предлагают разные продукты с использованием кофейных зерен, включая популярные американо, эспрессо, капучино и латте. Потребители в новый век требуют особых изысков, новых подходов к маркетингу. И производители идут им навстречу. Именно так зарождалась новая философия потребления кофе и особая профессия — бариста (специалист по приготовлению кофе), когда-то бывший просто барменом и оператором кофе-машины.

Однако ученые предсказывают постепенный закат кофейной эры, связанный с изменениями климата. В частности, неутешительные прогнозы http://fairtrade.com.au/~/media/fairtrade%20australasia/files/resources%20for%20pages%20-%20reports%20standards%20and%20policies/tci_a_brewing_storm_final_24082016_web.pdf делают в австралийском Институте климата (The Climate Institute): к 2050 году площади кофейных полей сократятся вдвое, а еще через 30 лет исчезнут полностью. Дело в том, что кофейным деревьям нужны практически идеальные условия для развития — они растут на высоте от полутора до двух тысяч метров над уровнем моря, при определенной температуре (15-25 градусов) и влажности. Глобальное потепление смещает благоприятные условия для произрастания кофе все выше в горы, а вредители и грибки начинают бурно развиваться, уничтожая плантации. Так, 2012-2013 годах фермеры Центральной Америки потеряли половину урожая, Гватемалы — 85 процентов. Суммарный ущерб для экономики региона составил около полмиллиарда долларов. Негативное влияние на плантации оказывают также эрозия почвы, оползни и снижение уровня грунтовых вод. Все это создает условия для полного исчезновения кофе в обозримом будущем.

В докладе The Climate Institute подчеркивается, что постепенное вымирание кофейных деревьев наносит серьезный ущерб сельхозпроизводителям по всему миру, лишая миллионов долларов. Особенно болезненно ударит кризис по мелким фермерам, зачастую не имеющим другого источника дохода. Именно они являются основными производителями кофейных зерен. Если апокалиптические прогнозы ученых сбудутся, то 20-25 миллионов человек в Бразилии, Колумбии, Индонезии, Вьетнаме, Эфиопии, Никарагуа, Гватемале и десятков других стран могут остаться без средств к существованию. Не говоря уже о том, что бюджеты некоторых бедных африканских стран зависят от экспорта этого продукта не меньше, чем Россия или Саудовская Аравия от углеводородов.

Нужно отметить, что кофейный рынок очень капризный и всегда чутко реагирует на любые даже самые незначительные изменения. Кофейные зерна, наряду с нефтью и золотом, являются так называемым commodities — основным биржевым товаром. Летом прошлого года на фоне продолжительной засухи на основных территориях произрастания кофейных деревьев в Южной Америке и Индии спекулянты резко взвинтили цены, опасаясь дефицита. В результате лишь за один день 10 августа кофе на Нью-Йоркской бирже подорожал почти на четверть.

На практике тотальное вымирание кофейных плантаций будет означать, что уже к 2050 году бодрящий напиток либо станет непомерно дорогим, либо сильно потеряет в качестве. В финской кофейной компании Paulig, работающей с 1876 года, попытались создать кофе без использования кофейных зерен. Для этого специалисты использовали солод, сушеный инжир, чай пуэр и порошок из плодов рожкового дерева, создав «Бленд 2080. Кофе без кофе». К сожалению, старания технологов воссоздать более 800 ароматических соединений, которые присутствуют в настоящем кофе, полностью провалились — в нем отчетливо ощущается лишь вкус жженого дерева. «Я много разговаривала с фермерами, выращивающими кофе, и почти все ощущают негативные изменения климата. Причем большинство из них — жители беднейших стран, доходы которых сильно зависят от кофейного урожая», — рассказала управляющий директор кофейного дивизиона Paulig Group Элиса Маркула.

Ученые советуют фермерам уже сегодня задуматься об изменениях климата: искать места в высокогорье для разведения новых плантаций. В свою очередь всем странам мира, если они не хотят лишиться доступного и качественного кофе, придется прилагать усилия для борьбы с глобальным потеплением.