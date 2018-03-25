Зачет автоматом

В швейцарском Базеле продолжается одна из крупнейших ювелирно-часовых выставок BaselWorld. Мануфактура Jaquet Droz, которая готовится отметить свое 280-летие, представила новые часы с автоматоном и автоматон, способный «подделывать» подпись владельца. Много интересного показали и другие марки. Корреспондент «Ленты.ру» продолжает следить за новинками.

Самой главной базельской новинкой старейшей мануфактуры стали анонсированные еще до выставки сложные часы Tropical Bird Repeater в огромном золотом 47-миллиметровом корпусе (меньший бы просто не вместил весь зоопарк на циферблате). Как утверждают представители компании, часовщики и мастера-эмальеры стремились воспроизвести атмосферу и цветовую гамму полотен Гогена. Оперение птиц-автоматонов (колибри и павлина) раскрашено в технике горячей эмали. Так же художники мануфактуры изобразили леопарда, водопад и джунгли, которые их окружают. Если нажать на специальную кнопку на корпусе часов, автоматоны приходят в движение: колибри машет крылом, павлин распускает хвост, водопад струится и так далее. Все это происходит благодаря сложнейшему мануфактурному механизму калибра RMA89 с ручным подзаводом. Часы выпущены тиражом восемь экземпляров только для самых успешных коллекционеров.

Другая новинка мануфактуры демонстрирует способность мастеров Jaquet Droz работать с витражной эмалью Plique-à-jour. Модель Petite Heure Minute Smalta Clara со смещенным в положение «2 часа» миниатюрным калибром, который мануфактура использует в своих женских часах Lady 8 Flower, представляет собой произведение искусства: циферблат — микровитраж из золота тонкой работы со стилизованным изображением тигриной морды из эмали в коричневой либо синей гамме (оба варианта выпущены тиражом 28 экземпляров).

Еще одна новинка — Grande Seconde Skelet-One — необычная интерпретация знаковой для Jaquet Droz модели Grande Seconde со скелетонизированным механизмом. Платину сделали полностью ажурной (как и золотой ротор), заодно убрали и насадочное кольцо корпуса, чтобы ничто не отвлекало от созерцания механизма. Часы и минуты отображаются на сапфировом индикаторе в положении «12 часов», наложенном на золотое основание.

Женщинам мануфактура Jaquet Droz предложила несколько новинок в новой коллекции миниатюрных часов с 25-миллиметровым циферблатом Lady 8 Petite, и самая романтичная из них, в корпусе из розового золота с перламутровым циферблатом, украшена бриллиантами и кабошонами из зеленого нефрита.

Ювелирно-часовой дом Harry Winston по традиции представил как ювелирные часы, так и модели с усложнениями. Так, в ардекольной линии Avenue Classic Aurora появились женственные модели с цветными сапфирами: синими и розовыми. В модели из розового золота корпус украшают розовые сапфиры багетной огранки, в модели из белого золота — синие. Ими же декорировано крепление браслета в характерной форме арки.

Новые часы для ценителей высокой механики Histoire de Tourbillon 9 с трехосным турбийоном и функциями ретроградного прыгающего часа и ретроградной индикации минут отмечают девятилетие выпуска Harry Winston часов с этим усложнением. Турбийон помещен в сквозное окошко и свободно вращается во всех возможных направлениях. Благодаря этому спуск получает практически бесконечное количество рабочих положений и гарантируется точность хода механизма. Часы оснащены калибром HW4504, разработанным специально для Histoire de Tourbillon 9, и выпущены в 20 экземплярах: 10 в корпусе из белого золота и столько же в корпусе из розового.

Коллекция Ocean, которой в нынешнем году исполняется 20 лет, пополнилась юбилейной моделью Ocean 20th Anniversary Biretrograde Automatic 36мм в 36-миллиметровом корпусе из белого золота. С ювелирной точки зрения она впечатляет подбором камней: для декора циферблата и золотого ротора использованы редкие турмалины Параиба — камни цвета морской волны. С точки зрения часовой техники примечательна реализация секунд и дня недели: их показывают ретроградные счетчики в положении «8 часов» и в положении «4 часа» соответственно.

Марка Longines сделала подарок дайверам: новые модели в коллекции HydroConquest. Это часы-трехстрелочники в корпусах диаметром 41 и 43 миллиметра и 41-миллиметровый хронограф. Безели (чрезвычайно важная часть всех дайверских моделей, ибо именно на ней делаются отсечки по времени всплытия) изготовлены из высокотехнологичной керамики. Стрелки и часовые метки покрыты составом Super-LumiNova и выделяются на сером, черном или синем циферблате с гильоше «солнечные лучи». Часы предлагаются в двух вариантах: на металлическом браслете с шлифованными и полированными звеньями либо на каучуковом ремешке в тон циферблата.

Пополнение и в спортивной коллекции кварцевых часов Conquest: хронограф с механизмом Conquest V. H. P. с вечным календарем. Главное достоинство любого кварца — то, что он обеспечивает аналоговым часам высокую точность хода (± 5 секунд в год). Хронограф Longines к тому же способен восстанавливать ход стрелок после удара или воздействия магнитного поля благодаря использованию системы GPD (gear position detection, определение положения механизма). Среди нескольких версий оформления циферблата новых часов самая «маскулинная» — с карбоновым циферблатом, напоминающим об автогонках.

Следуя популярному уже не первый год ретротренду, компания Longines перевыпустила в 2018 году очередную архивную модель — на сей раз дайверские часы 1960 года. Новые The Longines Legend Diver Watch в черном 42-миллиметровом корпусе из стали с PVD-покрытием, с черным циферблатом и с черным каучуковым ремешком с имитацией миланского плетения оснащены механизмом калибра L888.

В компании Breitling произошло множество перемен после того, как ее CEO в середине прошлого года стал Джордж Керн, ранее возглавлявший марку IWC Schaffhausen. Из логотипа марки исчезли крылышки, оставив только лаконичную прописную литеру B, из маркетинговой стратегии пропал несколько сексистский «фансервис» с девушками в стиле pin-up, а на фасаде базельского стенда больше нет гигантского аквариума, привлекавшего толпы зрителей. При этом во всем, что касается часовых традиций и качества, марка собирается сохранить и приумножить все лучшее.

Так, на BaselWorld-2018 компания показала хронометр Breitling Navitimer Super 8, в основе которого историческая модель Reference 637 с секундомером, которую в 1930-1940-е годы пилоты носили на бедре. В Navitimer Super 8 часовщики Breitling воссоздали отличительные черты ее прототипа: крупный размер (диаметр корпусов из стали либо титана составляет внушительные 46 миллиметров) и точность хода (подтверждена сертификатом COSC). Часы оснащены механизмом калибра MT 5612.

Хронограф Navitimer 8 оснащен автоматическим Breitling Caliber 01 с трехмерным механизмом переключения, который управляет функциями запуска, остановки и сброса секундомера. При частоте колебаний баланса 4 герц уровень точности хода механизма достигает четверти секунды. Модель Superocean Héritage II Chronograph 44 развивает запущенную в 2017 году линию в честь 60-летнего юбилея дайверских часов Breitling. Новинка предлагается в нескольких версиях: Ocean Classic — с черным циферблатом и стальным браслетом, Aero Classic — с синим циферблатом и синим каучуковым ремешком. Для ценителей есть и вариант из стали и красного золота с черным циферблатом.

Японский производитель Casio отмечает 35-летие своего бренда-бестселлера G-Shock. Как обычно, японцы привезли в Базель обновления во всех своих часовых линейках, как люксовых, так и бюджетных. Среди первых — модель G-Shock MR-G-G2000HA: при ее создании дизайнеры вдохновлялись старинным искусством японских оружейников «тецу-цуба» (изготовление железной защитной гарды для традиционного японского меча-катаны). В лимитированной серии новинки всего 350 экземпляров. Верхнюю часть корпуса, сделанную из сплава «мурасаке-гане» глубокого фиолетового оттенка, в состав которого входит золото, в технике «араси-цушиме» отделывали вручную мастера под руководством Асано Бихо, специалиста в традиционной технологии «цуики» (разновидность чеканки).

Поработали японские инженеры и над технологией ударопрочности. В новых часах линии MTG-B1000 они применили модернизированную ударопрочную конструкцию, использующую преимущества сочетания металла и полимера. В основе решения — технология Core Guard Structure последнего поколения. Внутри корпуса часов имеется металлический каркас, в котором размещен модуль с механизмом. В модельных рядах предыдущих поколений каркас состоял из четырех трубок, а по новой технологии ободок и задняя крышка корпуса соединены плоскими деталями. Корпус стал крепче и приобрел динамичные очертания.

Новинка этого года у бренда G-Shock — также металлическая версия первых ударопрочных часов. То, что японцам удалось реализовать свою концепцию ударопрочности в полностью металлическом корпусе, — особое достижение. Кроме варианта в обычной стали и стали с ионным золотым напылением, они привезли в Базель вариации на основе культовой четырехугольной модели GMW-B5000, выпущенные в коллаборации с другими японскими марками, в частности с брендом одежды kolor и производителем багажа багажа Yoshida & Co. (марка Porter).

В линейке спортивных часов Edifice появились новые модели серии ECB-800 в трех вариантах дизайна, адресованные гонщикам и любителям авто— и мотоспорта. Это усовершенствованные аналоговые часы с расширенной функциональностью индикации времени круга на кольцевых автогонках и большим жидкокристаллическим дисплеем: он очень удобен при хронометраже гонок.