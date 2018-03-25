11 простых привычек, которые помогут вам стать счастливее

Для того, чтобы чувствовать себя счастливым не всегда важны присутствие материальных благ и осязаемых вещей. Порой, достаточно малого, чтобы начать порхать от счастья. И это малое, можно самим принести в свою жизнь. Придерживайтесь 10 простых правил, и ваше душевное состояние изменится очень быстро.11 простых привычек, которые помогут вам стать счастливееЗдоровайтесь утром с миром Каждое утро, вставая с постели, первым делом подходите к окну и здоровайтесь с миром, широко улыбаясь! Мир вам ответит тем же. Вы сразу же почувствуете прилив сил и энергии. Радуйтесь тому, что ничего не болит Не забывайте радоваться самому малому. Хотя здоровье, это совсем не малый аспект в жизни. Радуйтесь тому, что вы здоровы! Без него крайне сложно чувствовать себя комфортно и радостно. Слушайте музыку Включайте с утра музыку, которая вам приносит удовольствие. Не стоит слушать заунывные песни, они обычно наводят на тоску. Лучше, что-то энергичное, что будет наводить вас на хорошие мысли. Улыбнитесь утром себе в зеркале Каждое утро, подходя к зеркалу улыбайтесь себе, совершенно искренне, даже если вам совсем не радостно. Если вы не чувствуете тепла от своей улыбки, продолжайте это делать, пока его не почувствуете. Не получилось сегодня, повторяйте эту процедуру каждый день, пока не получится достигнуть результата. Говорите комплименты Говорить комплименты можно сколь угодно. Они приносят радость тем, кому вы их адресуете, а взамен вы получите невероятно положительные эмоции. Не обязательно выжидать подходящий момент, можно всегда найти повод это сделать. Улыбайтесь окружающим Выражение лица выдает внутреннее состояние человека. А если вы хотите ощущать счастье, вы просто улыбайтесь, особенно, если вдруг пересеклись с кем-то взглядами. Вам обязательно ответят улыбкой на улыбку, тем самым вернув вам положительный заряд. Общайтесь с друзьями Не зависайте постоянно в Интернете, играх, соцсетях. Живое общение приносит гораздо больше положительных эмоций. Звоните друзьям, встречайтесь с ними. Находите время на разговоры, посиделки, прогулки с близкими. Делайте подарки Кто не любит получать подарки? Нет таких людей на свете! Стоит стараться делать приятное своим близким и родным, и не только. Не обязательно покупать что-то дорогое, порой достаточно простой безделушки, чтобы обрадовать своим вниманием. В ответ вы получите массу удовольствия. Мыслите позитивно Гоните от себя мрачные мысли. Мыслить нужно только позитивно, думая только о хорошем. Многократно было сказано и уже доказано, что позитивное мышление влечет за собой приятные перемены в жизни. Гуляйте Прогулки, особенно длительные, обязательный пункт в списке наших правил. Прогулка должна стать той хорошей привычкой, которая заставляет расслабляться. Во время прогулок, можно настраиваться на позитивный лад (помните, мы мыслим позитивно), и давать волю своему воображению. Не обязательно это делать в компании, можно это проделывать и одной. Мечтайте Как жить, если не мечтать? Известно, что зачастую, мечта движет нашими помыслами, мы идем к ней, пытаемся дотронуться до нее. Проводя некоторое время думая о мечте, мы наполняем себя теплом, которое исходит от одной мысли о ней. Читайте также: 8 правил, которые стоит соблюдать, чтобы стать успешной Как выглядеть красиво: 8 правил жизни настоящей женщины