Невероятная сила духа помогла канадской девочке встать с инвалидного кресла

Когда Сиэтл Леннокс из Канады заболела поперечным миелитом, ей было всего год и три месяца. Это тяжелое воспалительное заболевание поражает спинной мозг. В лучшем случае врачи предрекали малышке паралич и жизнь в инвалидном кресле, однако на деле все оказалось иначе.

Сейчас Сиэтл 9 лет. Она смогла не только встать с инвалидного кресла, но даже вести активную жизнь обыкновенного ребенка. Девочка обожает часами плавать, много бегает, а также занимается танцами и скалолазанием. По словам Линдсэй Леннокс, мамы Сиэтл, врачи до сих пор не могут прийти в себя от изумления и поверить в то, что девочка может вести такой образ жизни. Она считает, что в большой степени Сиэтл помогло большое желание бегать и прыгать вместе с братом и сестрой. Девочка просто заставляла себя встать с инвалидного кресла и начать двигаться. Но и, конечно, Сиэтл поддерживает многолетняя терапия.

Но не все так безоблачно. Сиэтл часто устает до такой степени, что буквально падает от усталости. Иногда мышцы девочки просто отказываются ей служить. Бывает, что Сиэтл даже засыпает прямо в школе на уроке. А мышечная слабость в руках мешает ей нормально держать ручку или карандаш. Но самая большая опасность для Сиэтл кроется в возможных вирусных инфекциях. Они могут снова посадить девочку в инвалидное кресло из-за обострения болезни.

Однако окружающие не могут не восхищаться крепкой силой духа отважной девочки. Ведь все многочисленные неприятные медицинские процедуры она проходит с улыбкой на лице. А осенью Сиэтл сделали операцию по восстановлению стоп, после которой она должна была восстанавливаться два месяца. Но и тут девочка показала чудеса, придя в школу спустя всего один месяц. «Моя девочка просто невероятный человек, она — настоящий борец! Все, что с ней происходит, основано на ее силе духа», — с гордостью говорит мама Сиэтл.

4-летняя Финли из Америки страдает ДЦП. Однако это не помешало красивой девочке стать настоящей звездой в Инстаграме.