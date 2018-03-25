Малина: посадка, выращивание, уход

Малина известна нам с давних времен. Любима эта ягода за прекрасный вкус и целебные свойства. Каждый из нас хотя бы раз в жизни пробовал с чаем ароматное малиновое варенье. И наверняка наслышаны про чудесные лечебные свойства малины. Поговорим о том, как завести у себя на участке эти вкусные и полезные ягоды, как нужно выращивать малину и ухаживать за ней.

Ягода-малина

Малина принадлежит к семейству Розовые. Это прямостоящий кустарник с небольшими шипами. Цвет плодов малины может варьироваться от светло-розового до почти черного (ежевикообразные сорта малины), есть и желтая малина.

После посадки на второй год появятся веточки, на которых вырастут плоды, в южных регионах нашей страны плоды могут появиться и в первый год посадки. Сейчас выведены ремонтантные сорта малины, которые могут давать урожаи при более низких температурах.

Посадка малиныЕсли вы уже сажали кустарники или ежевику, посадка малины не доставит много хлопот. Малину лучше сажать на нейтральных или слабокислых почвах. Нужно отвести ей солнечное место с изоляцией от сильных ветров, а в зиму — с хорошим снежным покровом. Следите за тем, чтобы предшественниками малины не были схожие с ней по болезням растения (помидоры, клубника, картофель).

Для малины нужно отвести солнечное место

Сажают малину весной, осенью, зеленые черенки — летом. Готовят почву под посадку заранее, при осенней посадке где-то за месяц. При весенней готовьте место под посадку осенью (лунки, траншею). Если не успели, то весной, где-то недели за 2-3, перед тем как соберетесь сажать.

Выращивать малину можно как отдельными кустами (при этом оставляют на кусте около 10 стеблей), так и шпалерным (ленточным) способом, для этого сажают малину в ряд. В первом случае малина сажается в отдельные лунки, во втором — в траншеи.

Посадка отдельными кустамиДля посадки в ямы сделайте лунки размером около 40 см на 50 см (такого же размера, что и траншея), насыпьте посадочную смесь немного холмиком, смочите корни в питательном растворе коровяка или земельном растворе из посадочной смеси. Опустите в лунку корни растения, присыпьте плодородным слоем земли.

Посадка отдельными кустами

Между кустами расстояние берите около 1 м, а между рядами — около 2 м. Корневая шейка должна быть на несколько сантиметров выше уровня почвы, чтобы при полной усадке грунта после полива она оказалась на уровне земли. Заглублять слишком нельзя, это может привести к загниванию прикорневой почки, но и высокая посадка для малины нежелательна.

Траншейная посадкаДля траншейной посадки малины вам понадобится выкопать траншею глубиной около 45 см и шириной около 50 см. Количество траншей равно количеству рядов малины. Расстояние между рядами берется около 1 м, а между растениями — около 40 см.

Посадка малины в траншею

Траншея заполняется питательной посадочной смесью. Она должна состоять из перепревшего навоза, плодородного верхнего слоя почвы и минеральных удобрений, двойной суперфосфат подойдет как нельзя лучше.

Перепревший навоз или компост можно добавлять на дно траншеи слоем 15 см, после чего минеральные удобрения и почву, а можно смешать все компоненты. Азотосодержащие удобрения не добавляйте при посадке — малина плохо будет укореняться, зато немного золы совсем не повредит.

После посадки полейте саженцы, после чего замульчируйте почву перегноем, торфом или сухой землей на крайний случай. Но если земля хорошо увлажнена (дожди), лишний полив не нужен. Если почки на саженце хорошо развиты, обрежьте его, оставив 30 см.

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Уход за малинойПоливМалина очень любит полив, но не залив, чтобы корни получали достаточное питание, но не кисли. В весенне-летний период посаженный куст малины особенно нуждается в насыщении водой.

Малина очень любит полив

ОбрезкаОбрезка малины нужна, чтобы укорачивать плодоносящие побеги, удалять загущающие и ненужную корневую поросль. Плодоносящие побеги после посадки обычно весной подрезают где-то на 20 см.

Обрезка для малины нужна

Со второго года побеги укорачивают каждый год либо после сбора урожая, либо уже весной. После зимы побеги обрезают до сильной почки (где-то на 10 см). Вырезайте побег у самого основания. На первом рисунке показано, как нужно вырезать побеги, на втором — как вырезать неправильно.

вырезка малины

Рыхление почвы, удаление сорняковЧтобы часто не перекапывать почву, междурядье можно мульчировать — застелить соломой, торфом.

Пригибание кустов малины на зимуМногие сорта малины пригибают на зиму, чтобы морозы не повредили побеги, для этого наклоните кусты друг к другу и привяжите их.

пригибание малины на зиму

ПодвязкаЧтобы побеги не ломались под тяжестью плодов, их подвязывают. Наиболее распространен веерный способ, при котором между кустами нужно вбить две палки, и к ним на разной высоте подвязывают часть побегов одного куста и часть побегов соседнего — получается своеобразный веер.

веерный способ подвязки малины

При посадке малины траншейным методом в линию лучше всего подойдет шпалерная подвязка, это когда к вбитым столбам привязывают несколько рядов проволоки, отступая от центра на 35 см, так чтобы побеги находились в междурядье немного под наклоном, и уже к такой проволоке привязываются побеги малины.

шпалерный метод подвязки малины

Подвязка малины. Рисунок с сайта vosledoma.com Пока саженец маленький, его подвязывают к одному ряду проволоки, по мере роста количество рядов проволоки увеличивают.

Малина вдоль шпалеры

Малина вдоль шпалеры. Фото с сайта heaclub.ru ПодкормкиДля наилучшего урожая в осень удобряйте малину органическими и минеральными удобрениями, древесной золой.

Виды и сорта малиныНа многих наших участках можно встретить малину 3 видов:

Традиционная малина — самая выносливая, урожай регулярный, ягодки средних размеров, где-то до 4 г, урожайность средняя. Хорошо приспосабливаются к условиям окружающей среды. Большое количество корневой поросли. Ремонтантная — приносит самое большое количество урожая, ягоды до 4 г. Многие садоводы обрезают ее после плодоношения под корень, чтобы к следующей осени получить большой урожай и избежать поражения болезнями. Очень зимоустойчиваКрупноплодная малина — плоды этого вида малины по размеру больше, чем у ремонтантной и известных сортов традиционной малины. Вкусовые качества крупноплодной малины великолепны, можно получить много урожая и транспортабельность многих сортов очень хорошая.

Сорт малины 'Абрикосовый'Относится к ремонтантному виду, имеет компактный, нераскидистый куст, ягоды до 7 г, желтого нежного цвета. Устойчив к морозам, выращиваться может во множестве регионов России.

Сорт малины Абрикосовый

Сорт малины 'Малаховка'Урожайность этого сорта средняя, до 2 кг ягод с куста, относится к малине традиционной. Ягоды сладкие и очень нежные, ярко-выраженного малинного вкуса. Размер плодов около 3 г, слегка вытянутые по форме, с тонкой кожицей и мелкими костянками.

сорт малины малаховка

Хорошо перевозится, но на зиму нужно пригибать кусты. Поражается серой гнилью, но совсем не страшен этому сорту паутинный клещ.

Сорт малины 'Изобильная' Сорт относится к крупноплодному виду малины, компактный куст, не имеет шипов, с куста можно собрать около 5 кг ягод. Ягоды могут вырастать до 10 г, вытянутой формы, ярко-красного цвета, легко снимаются, могут перевозиться. Сорт устойчив к распространенным заболеваниям, зимостойкий. Относится к десертным сортам.

сорт малины Изобильная

Сорт малины 'Гусар'У этого сорта кусты средних размеров, высотой около 2 м, с куста можно собрать до 3 кг ягод. Ягоды до 4 г, рубинового яркого цвета, притупленной конической формы. Очень ароматный сорт, практически не подвержен заболеваниям.

Сорт малины Гусар. Фото с сайта archiland.biz Зиму переносит хорошо, можно не укрывать и не пригибать кусты. Может выдерживать засуху.

Сорт малины 'Золотой гигант'Новый сорт желтой малины, отличается нежным вкусом лесной малины, крупным ягодами, около 14 г, с куста соберете при хорошем уходе около 8 кг ягод. Куст рослый с прямостоящими побегами.

золотистый гигант сорт малины

Сможете после сбора урожая перевозить ягоды. В зиму не будет вымерзать без пригибания и укрытия. Цвет плодов глубокий золотистый.

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