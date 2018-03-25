«Дуэль» Тургенев — Толстой

Знаете, есть некоторые книги, которые так и просят вас их прочитать со своего места на книжной полке. Но у вас никак руки не доходят. Для меня такой книгой был роман «Отцы и дети».

Но, наконец, ее время пришло. Взяв томик в руки, я пролистнул несколько страниц. Того очень любимого мною запаха бумаги и клея, который исходит от новых книг, на этот раз не было. Был другой запах, появившийся под воздействием пыли и времени.

Книга быстро закончилась. Повествование в основном было построено на диалогах, и роман легко читался. Главный герой по фамилии Базаров — студент-медик, который образован, увлекается естественными науками, разделяет убеждения нигилистов и, как правило, выходит победителем из споров. В конце концов его сражает любовь, в которую он не верит. Но независимо от этого его ждет неожиданный конец.

Вообще в романе была успешно показана повседневная жизнь небольшого числа героев, и именно она была помещена в центр произведения. Одной из тем, вокруг которых вспыхивают споры между ними, были разногласия и напряженность между старым и новым поколениями, пропасть между их взглядами. Помимо этого, поднимались и такие темы, как жизнь русской провинции, отношение к любви, межгендерные отношения, семья, аристократия, проблемы крестьянства.

В целом это весьма успешный роман, хотя, возможно, кому-то он может показаться не таким ярким, как произведения современников писателя — Толстого и Достоевского. Кроме того, впечатляет художественное построение романа, потрясают драматические события к концу произведения.

Одна из удивительных вещей, с которыми я столкнулся при изучении биографии писателя: у Тургенева были серьезные проблемы во взаимоотношениях с его современниками — Достоевским и Толстым.

Пожалуй, главное, что отличало Тургенева от Толстого и Достоевского, заключалось в следующем. Конечно, все они полагали, что творцы и литераторы не должны быть невосприимчивыми к жизни общества и его проблемам. У каждого из них мы часто встречаем вопросы о цели и смысле жизни, поиск ответов на них. Для Тургенева истинной целью литературы было отражение жизненных реалий и выражение критического отношения к несправедливости. Но главным для него было само творчество. И творчество было для него не тем, что должно защищать что-либо, постоянно поднимать на повестке дня общественные проблемы или искать ответы на вопросы о смысле жизни. Особенно в таких произведениях, как роман, ему было достаточно представить некоторые элементы и методы искусства, а остальное — оставить читателю.

Прежде чем продолжить нашу тему, я хотел бы обратить внимание еще на одну деталь. Важнейшие отличия повести от романа можно сформулировать как меньшее число персонажей и более короткий отрезок времени. В романах же речь идет о множестве героев, их переплетенных между собой судьбах, многослойном повествовании, единой композиции и замысле. Даже некоторые романисты сначала пишут финал. А повесть — словно озорной, егозливый ребенок. Ее можно или написать за один присест, или потратить на это дни и даже месяцы. Хотя некоторые писатели и в жанре повести говорят о таких элементах, как изначальное композиционное построение и создание финала, есть и те, кто считает, что по мере подготовки к повести ее нужно незамедлительно начинать писать, при этом изначально строгий план не требуется. По сути важные детали, которые имеют силу в каждом из этих жанров, — это язык, проникновенность и композиция.

Разница в подходах Тургенева и Толстого была в определенной мере связана с этим вопросом. По мнению Толстого, произведение искусства было чем-то, что как разговор, льется само собой с исходящим изнутри энтузиазмом. Тургенев же очень кропотливо выбирал тему и мотивы, с которыми работал, искал гармонию между тем, о чем шла речь в повествовании, и пытался соотнести все это в единое композиционное целое. Поэтому для него единая композиция и план были обязательным изначальным условием.

При прочтении нескольких статей о жизни Тургенева меня удивило следующее обстоятельство: наряду с вышеупомянутой разницей в подходах между двумя этими мастерами имела место напряженность в отношениях из-за их идей в вопросе западничества.

Тургенев был абсолютным западником. Как известно, Достоевский был решительным противником этих идей, Толстой же находил подход Тургенева к данному вопросу преувеличенным и никчемным.

Когда Тургенев попросил Толстого прочитать его роман «Отцы и дети», который значил для него очень много, и, страшно волнуясь, предложил ему свое произведение, он не увидел интереса и внимания со стороны Толстого и, как становится понятно, обиделся.

В наши дни между творцами тоже порой могут возникать проблемы из-за их подходов к творческому процессу или других причин и, возможно, даже ревность.

В результате в 1861 году между двумя мастерами за чаепитием возникает крупная ссора из-за спора на почве западничества. Ссора заходит так далеко, что Толстой вызывает Тургенева на дуэль. Но Тургенев, отправив письмо Толстому, не допустил этого поединка, и конфликт был заморожен. Вместе с тем обида между двумя писателями сохранялась. В то же время Тургенев никогда не прекращал испытывать уважение и почитание к Толстому. Более того, в период, когда Толстой хотел окончательно бросить писать, Тургенев просил его ни в коем случае не делать этого.

Тургенев был старше Толстого на 10 лет. Он родился в 1818 году в российском городе Орел. Отец Тургенева был состоятельным землевладельцем, который старался дать сыну хорошее образование. После обучения в Москве и Санкт-Петербурге Тургенев продолжил учиться в Берлинском университете. В эти годы он лучше узнал Запад и получил возможность изучить западноевропейские идеи. Ему была весьма близка философия Гегеля. А в последующие годы он взаимодействовал с крупными писателями и мыслителями.

Реакция, которой в то время был встречен роман «Отцы и дети», разочаровала Тургенева. Кто-то критиковал его за превознесение нигилизма, некоторые упрекали за излишний сарказм в отношении русской аристократии. В итоге писатель покинул Россию и последние 22 года своей жизни провел в Европе. Вместе с тем, когда Тургенев приезжал в Россию, его встречали с уважением и признанием. В 1883 году писатель ушел из жизни во Франции.

Тургенев — один из важнейших классиков русской литературы, представляющих ее золотой век в XIX столетии. Толстой и Достоевский — великие писатели, но и Тургеневу необходимо воздать должное. И последнее, что я хотел бы сказать по поводу романа «Отцы и дети»: по сути этот роман является наглядным примером того, как предварительное продумывание героев и темы, единая композиция могут дать потрясающий результат. Бывает так, что проникновенность, тема, неожиданный поворот событий создают роман сам по себе, однако композиционное построение важно как минимум не меньше, чем все это. Кроме того, в романе «Отцы и дети» писателю удается привлечь внимание к реке жизни, которая течет вокруг нас.