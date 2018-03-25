Жители Владивостока пожаловались женщину, которая устроила у себя дома свалку

Опубликованы фотографии.

Как сообщает инстаграм-паблик dps_vl, жители Владивостока пожаловались на женщину, проживающую в частном доме. Судя по опубликованным фотографиям, на придомовой территории сложены огромные кучи досок, мешков, старой мебели и прочей «утвари».

«Островского (Толстого). В этом «доме» живет странная женщина, у которой явно не все в порядке с головой. Горы мусора, собаки и кошки не дают покоя местным жителям. Каким образом с ней бороться? Куда обращаться может кто знает телефоны?», — говорится в сообщении.

В комментариях некоторые читатели отметили, что бороться с этой проблемой сложно, так как женщина, судя по всему, страдает силлогоманией. Также это навязчивое поведение называют синдромом Плюшкина или патологическим накопительством. Кто-то из подписчиков написал, что женщине нужна помощь психиатра.

Другие читатели сообщили, что это горы строительного мусора и женщине они не принадлежат.

Публикация от Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl)

24 Мар 2018 в 7:57 PDT