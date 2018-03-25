Ещё
Жители Владивостока пожаловались женщину, которая устроила у себя дома свалку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жители Владивостока пожаловались женщину, которая устроила у себя дома свалку 

Prim.News 1 час назад
Опубликованы фотографии.
Как сообщает инстаграм-паблик dps_vl, жители Владивостока пожаловались на женщину, проживающую в частном доме. Судя по опубликованным фотографиям, на придомовой территории сложены огромные кучи досок, мешков, старой мебели и прочей «утвари».
«Островского (Толстого). В этом «доме» живет странная женщина, у которой явно не все в порядке с головой. Горы мусора, собаки и кошки не дают покоя местным жителям. Каким образом с ней бороться? Куда обращаться может кто знает телефоны?», — говорится в сообщении.
В комментариях некоторые читатели отметили, что бороться с этой проблемой сложно, так как женщина, судя по всему, страдает силлогоманией. Также это навязчивое поведение называют синдромом Плюшкина или патологическим накопительством. Кто-то из подписчиков написал, что женщине нужна помощь психиатра.
Другие читатели сообщили, что это горы строительного мусора и женщине они не принадлежат.
Публикация от Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl)
24 Мар 2018 в 7:57 PDT
Prim.News: последние новости
Магазины Приморья установили доступные цены на социальные товары Новый резидент Свободного порта Владивосток займётся производством шоколадных яиц с сюрпризами В Уссурийске докажут, что быть мамой — счастье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова показала, как моется в бане182
Долина показала грудь в экстремальном декольте75
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел141
5 научных фактов о случайном сексе16
Грудь Волочковой назвали «убийственной»56
Видео
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение