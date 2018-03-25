Пермские спасатели вызволили кота, застрявшего под раковиной

Спасатели Пермской городской службы спасения вызволили кота, застрявшего под раковиной в квартире.

Как рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамья» сотрудник ведомства, случай произошёл утром 25 марта.

В городскую службу спасения обратилась женщина, у которой кот находится на передержке третий день. Пермячке животное на время передали волонтёры, которые нашли его в антисанитарийных условиях в одной из квартир. Как рассказала «АиФ-Прикамье» женщина, приютившая животное, у кота стресс.

«Он добрый, ласковый, мурлычит, когда берёшь его на руки и гладишь. Но кот всего боится, всё время старается забиться в угол. В первый день залез под ванну, мне помог достать его сын. Я заставила в квартире коробками и пластиковыми бутылками все щели, куда он мог залезть, но сегодня утром обнаружила кота под раковиной. Он каким-то образом сдвинул тяжёлую бутылку с водой и залез под кухонный гарнитур. Сама я его достать не смогла, он застрял между пластиковыми трубами. Пришлось вызвать спасателей. Я благодарна, что они откликнулись и помогли», — рассказывает пермячка Ирина.

Спасатели около пяти-семи минут вызволяли животное из-под раковины. Сейчас кот в безопасности, но сильно перенервничал. Ирина надеется, что в Перми найдутся неравнодушные люди, которые станут постоянными хозяевами кота.

«Животному нужен покой и адаптация. Он долго жил в жутких условиях, но совершенно не агрессивный, ему просто нужен свой дом», — пояснила она.

Если вы хотите стать хозяевами пермского кота со сложной судьбой, позвоните Ирине по номеру 89223232990.