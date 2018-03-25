Дамы вперед: как Шерил Сэндберг борется за права женщин

На волне популярности хэштега #MeToo некоммерческая организация LeanIn.Org, основательницей которой является COO компании Facebook Шерил Сэндберг , запустила новую кампанию в поддержку гендерного равенства и призвала мужчин стать наставниками для женщин на рабочем месте.

Кампания #MentorHer является своего рода ответом движению #MeToo, которое было создано прошлой осенью благодаря массовому распространению в социальных сетях этого хэштега, впервые использованного активисткой Тараной Берк. Множество женщин, ставших жертвами сексуального домогательства и насилия, рассказали свои истории.

В закулисном интервью на четвертой ежегодной конференции Makers 2018 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, Шерил Сэндберг заявила: «Сейчас самое время покончить с сексуальными домогательствами раз и навсегда». Конференцию Makers организует одноименный феминистский медиа-бренд, принадлежащий телекоммуникационной компании Verizon

Поскольку руководящие позиции непропорционально распределены между мужчинами и женщинами, ключевым фактором для создания равенства на рабочем месте является менторство женщин. При этом важно, чтобы роль наставника играл мужчина. Однако, поток историй о сексуальных домогательствах и последующий за ним крах карьер влиятельных мужчин, например, кинопродюсера Харви Вайнштейна и магната игорного бизнеса Стива Уинна, привел только к бессмысленной негативной реакции общества. Недавний опрос, проведенный НКО LeanIn.Org и компанией SurveyMonkey, показал, что почти половина руководителей-мужчин сейчас чувствует себя некомфортно, когда работает совместно с женщинами, в том числе, когда мужчины работают с женщинами один на один или же взаимодействуют с ними в качестве ментора.

Результаты опроса поражают. Почти 30% руководителей-мужчин заявили, что чувствуют дискомфорт, когда работают наедине с женщинами. Эти цифры практически в два раза превышают итоги прошлого аналогичного опроса. Количество руководителей-мужчин, которые чувствуют себя неловко, когда общаются с женщинами в роли наставника, увеличилось более, чем в три раза, то есть с 5% до 16%. По результатам исследования, проведенного на основе отдельных данных, можно предположить, что один из шести руководителей-мужчин будет колебаться перед тем, как взять себе в качестве протеже женщину.

Глава НКО LeanIn.Org Рэйчел Томас заявила: «Тяжело сознавать, что мужчины, занимающие вышестоящие должности, будут в 3,5 раза больше сомневаться перед тем, как провести рабочий ужин с женщиной, нежели с мужчиной на нижестоящей должности. Более того, руководители-мужчины будут в пять раз больше колебаться перед тем, как отправиться в командировку с женщиной. Это значит, что эффективность взаимодействия женщин с вышестоящими руководителями ниже, чем у мужчин».

Такие реакции мужчин контрпродуктивны. На сегодняшний день в компаниях только одну из пяти руководящих должностей высшего звена занимают женщины. Только 3% из них занимают представительницы цветного населения. К таким результатам пришли LeanIn.Org и McKinsey & Company, проведя исследование 222 компаний и внимательно изучив положение женщин в корпоративной Америке.

Кроме того, это не решает проблему сексуальных домогательств. Согласно данным, приведенным в исследовании LeanIn.Org, в компаниях, которыми руководят мужчины, сексуальные домогательства происходят в два раза чаще. В организациях, где большинство руководящих позиций занимают женщины, число сексуальных домогательств значительно ниже.

«Менторство играет важную роль в процессе подготовки к руководящим должностям», — объяснила Шерил Сэндберг в беседе с доктором Дэвидом Смитом , экспертом по вопросам наставничества, и с Лафонзой Батлер, главой профсоюза работников по уходу на дому SEIU Local 2015, в котором состоят 350 000 человек и который является частью Международного союза работников сферы обслуживания.

Шерил Сэндберг заявила: «Если реакции на то, что происходит на рабочем месте, — это предлог, чтобы изолировать женщин, то это точно не решение проблемы. Это недопустимо».

Компания Paramount уверяет, что наставники также нужны и представительницам цветного населения. Согласно тому же исследованию положения женщин на рабочем месте, представительницы цветного населения получают меньше советов по вопросу развития карьеры, чем представительницы европеоидной расы. А их начальники и вышестоящие руководители реже отстаивают их интересы.

Лафонза Батлер заявила: «Движение #MeToo не распространилось бы самостоятельно. Я принимаю участие в этой конференции от имени рабочего движения частично потому, что хочу убедиться, что работающие женщины и женщины-представительницы цветного населения не были обделены. Коллективные действия должны быть частью решения проблемы».

Согласно данным Национального центра юридической помощи женщинам (NWLC), две трети трудящихся, получающих минимальную заработную плату, являются женщинами. В США женщины-представительницы европеоидной расы получают на 20% меньше, чем мужчины, а для женщин афроамериканского, латинского и индейского происхождения разрыв в оплате труда только увеличивается.

Руководители LeanIn.Org отрицают, что кампания #MentorHer направлена только на помощь женщинам-специалистам, и не помогает более уязвимым женщинам, работающим в полях и на фабриках.

«Тяжело представить, насколько ценна помощь наставника, который помогает в карьерном росте, вводит в курс дела, дает подсказки и представляет тебя людям, которые ответственны за принятие решений», — заявила глава LeanIn.Org Рэйчел Томас и привела в качестве примера историю водопроводчика, который теперь руководит в LeanIn.Org группой женщин, работающих в сфере торговли.

Миллиардер Шерил Сэндберг основала LeanIn.Org в 2013 году, сразу после публикации бестселлера «Не бойся действовать. Женщина, работа и воля к лидерству», книги-манифеста феминисток, работающих в крупных компаниях. С тех пор эта НКО создала 35 000 общественных групп, объединив два миллиона человек в 150 странах.

Шерил Сэндберг остается одной из немногих женщин-миллиардеров в Америке, добившихся успеха своими силами. Сейчас ее состояние оценивается в $1,6 млрд НКО LeanIn.Org получила всю прибыль от продаж ее бестселлера. Кроме того, операционный директор Facebook пополняет бюджет НКО с помощью дополнительных пожертвований.

«Сейчас самое время больше инвестировать в женщин», — добавила в заключение Шерил Сэндберг.

Перевод Полины Шеноевой

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