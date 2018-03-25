Ещё
Голая правда: 11 звезд, которым нельзя показываться в бикини
Далее:
Читайте также:
Ещё

Голая правда: 11 звезд, которым нельзя показываться в бикини 

Trendymen 36 минут назад
Фото: Trendymen
Сколько бы денег и славы у тебя ни было — в бане и на пляже все равны. И это играет по-настоящему злую шутку с некоторыми знаменитостями. В платьях и на сцене они выглядят потрясающе, а вот правильный купальник себе подобрать уже не могут. Талант стильно одеваться не поможет, когда у тебя проблемы с фигурой — от природы или по собственному недосмотру. В любом случае, в наш список попали фото тех, кто по каким-то причинам не догадывается, что свое обнаженное тело они должны бы прятать подальше от фотокамер.
Донателла Версаче
Конечно, Донателле уже почти 60 лет, но при ее-то средствах и профессии так запустить свое тело — просто преступление. Ее можно было бы простить, если бы мы не знали других примеров женщин ее возраста, которые если и не выглядят потрясающе, то стараются хотя бы не отсвечивать в таком виде на глазах честного народа.
Ума Турман
Кто бы мог подумать, что длинноногая красотка Ума в купальнике похожа на переевшего страуса. Но не нам ее осуждать, ведь ее таланты оправдывают любой внешний вид.
Линдси Лохан
Как говорится, если у вас плохое настроение — посмотрите на задницу Линдси. Если вы мужчина, оно станет еще хуже, а если женщина — поднимется до небес, ведь такой ужасной фигуры, кажется, нет ни у кого.
Хелена Бонем Картер
На этом фото не видно лица, но поверьте нам на слово — эта задница принадлежит музе Тима Бертона. Хелена не заморачивается фитнесом и йогой, и, видимо, вкладывается в другие грани своего таланта.
Серена Уильямс
Убери грудь у Серены, и она будет неотличима от мужика-бодибилдера. Но любим мы ее, конечно, не за это.
Кортни Лав  Вечно Кортни не везет — только она сделала себе имя в Голливуде, как начались проблемы с наркотиками. Только слезла с психотропных веществ — папарацци подкарауливают ее в таком непотребном виде. А она ведь талантливая женщина.
Келли Осборн
Казалось бы, в шоу «Полиция моды» эта девушка должна была научиться правильно скрывать недостатки своей фигуры. Она же критиковала других! Но увы, солнце в Майями ослабило ее бдительность, и мы теперь никогда не сможем развидеть эти фото.
Куин Латифа
Конечно, эта девушка никогда не была худышкой, но зачем же такие откровенные наряды? Только ленивый не пошутил по поводу этого фото о том, что резиновый матрас вряд ли сможет удержать все прелести дивы.
Игги Азалия
Этой певице всего 26 лет, и кто-то даже считает ее одной из самых желанных девушек хип-хоп сцены. Но это ровно до того момента, как она покажется в бикини.
Лина Данэм
Будем честными — никакие награды и никакое всемирное признание не смогут перекрыть того, что видят фанаты Лины на фото, где она в купальнике.
Ивана Трамп
Конечно, миссис Трамп так и не стала первой леди, хотя могла бы, но она — на минуточку — фотомодель. Так почему же у нее нет страха выставлять напоказ свои увядшие прелести?
Последние новости
5 самых сильных болей, существующих в природе Самые скандальные платья в истории церемоний Оскар Сестры Белла и Гиги Хадид снялись полностью обнаженными и вызвали ужасный скандал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова показала, как моется в бане217
Долина показала грудь в экстремальном декольте79
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел141
5 научных фактов о случайном сексе18
Ирина Шейк продолжает толстеть19
Видео
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение