Красота дня. Жена Антуана Гризманна. Фото

Женщина, которая вдохновляет на голы одного из сильнейших форвардов планеты.

Совсем скоро сборная Франции сыграет контрольный матч с командой России. Помимо футболистов в нашу страну уже во второй раз за месяц приедет супруга нападающего «трёхцветных» Антуана Гризманна -Эрика Чоперена.

Со свадьбы Эрики и Антуана прошло чуть больше девяти месяцев, но «инстаграм» нашей героини уже давно наполнен полными нежности совместными фотографиями.

Не менее мило смотрится и их прелестная дочь.

Ребёнку наверняка часто читают на ночь сказки Андерсона — будучи в Нью-Йорке, Эрика даже сфотографировалась на фоне памятника писателю.

Тот, кому адресована такая улыбка, вполне может превратиться в одного из лучших форвардов планеты.

А адресована она этому парню.

Душевный момент свадьбы девушка не только частенько вспоминает, но и делится им с подписчиками.

Просматривая её «инстаграм», можно подумать, что солнце светит Эрике без перерывов. Поэтому её приезд в Россию очень кстати.

Ждём Гризманна с женой и летом — уже на чемпионате мира!