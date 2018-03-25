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Красота дня. Жена Антуана Гризманна. Фото
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Красота дня. Жена Антуана Гризманна. Фото 

Чемпионат.com 14 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Женщина, которая вдохновляет на голы одного из сильнейших форвардов планеты.
Совсем скоро сборная Франции сыграет контрольный матч с командой России. Помимо футболистов в нашу страну уже во второй раз за месяц приедет супруга нападающего «трёхцветных» Антуана Гризманна -Эрика Чоперена.
Со свадьбы Эрики и Антуана прошло чуть больше девяти месяцев, но «инстаграм» нашей героини уже давно наполнен полными нежности совместными фотографиями.
Не менее мило смотрится и их прелестная дочь.
Ребёнку наверняка часто читают на ночь сказки Андерсона — будучи в Нью-Йорке, Эрика даже сфотографировалась на фоне памятника писателю.
Тот, кому адресована такая улыбка, вполне может превратиться в одного из лучших форвардов планеты.
А адресована она этому парню.
Душевный момент свадьбы девушка не только частенько вспоминает, но и делится им с подписчиками.
Просматривая её «инстаграм», можно подумать, что солнце светит Эрике без перерывов. Поэтому её приезд в Россию очень кстати.
Ждём Гризманна с женой и летом — уже на чемпионате мира!
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