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Что общего между улиткой и субботником
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Что общего между улиткой и субботником 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ела вчера виноградных улиток. Почему-то вспомнила, что скоро наступит пора весенних субботников. Замечательная все— таки придумка советской власти. Особенно, если подать под «хорошим соусом». Те же улитки, например: без оливкового масла, соли и правильных приправ превращаются в полезное прорезиненное нечто, интересное только ревнителям ЗОЖ, неприхотливым к вкусу пищи. Но с правильным соусом эти моллюски — блюдо для гурманов. Раз попробовал и хочется еще. Еще и еще.
Вот, самый первый субботник не был чем-то особо идейным. Он был прагматичным и, как сейчас бы сказали, целевым. Когда 12 апреля 1919 года пятнадцать рабочих депо «Москва-Сортировочная» остались в ночную смену (как раз-таки с пятницы на субботу) ремонтировать паровозы, они остались ремонтировать паровозы. Ни больше, ни меньше. Когда другие трудовые коллективы железнодорожников подхватили инициативу, это была лишь полуидея: стране, которую лихорадило революцией и Гражданской войной, остро не хватало подвижного состава. Но когда вождь мирового пролетариата, ухватившись за народную инициативу, быстро оценил происходящее и написал статью «Великий почин», едва зародившиеся трудовые субботники получили идеологическое обоснование. Они превратились в движение: бесплатный труд на благо Родины — новая объединяющая идея могла быть только обязательной и повсеместной. Получилось так, что неравнодушные рабочие положили советской власти в рот палец, а та умело отхватила целую руку.
Есть ли в этом что-то плохое, кроме кровавых аналогий? Помню, свои субботники из советского школьного прошлого. Работали мы, конечно, так себе, без удовольствия, но обязаловка как-то и не бесила. О ней просто не задумывались. Надо -значит надо. Впитано с молоком матери.
Идея современных субботников другая. Сегодня субботник -это праздник для соседей. Время для общения. А уборка -это так, по ходу пьесы, дань традиции. Деды ходили на субботники, отцы ходили, и мы ходим и будем ходить. Грабли, лопаты, мусорные мешки, белила для деревьев — они и необходимый рабочий инвентарь, и реквизит. Вышел в весенний выходной во двор, поубирал мусор с газонов, покрасил заборчики вокруг клумб, потрепался с соседом, который рядом окапывает после зимы деревья — ну здорово же! Обязательно музыка, может быть шашлык и горячий чай. Как будто интерактивная игра с погружением. Квест. Душа сама просит и тело отказывается валятся на диване, когда все соседи на улице мышцы разминают и травят анекдоты. Идея бесплатного труда давно сменилась идеей выстраивания добрососедских отношений— возобновления утраченного навыка. Или вы правда думаете, что субботники нужны только для того, чтобы горожане наводили порядок на улицах и во дворах? Давайте не будем себе льстить: коммунальщики с этой задачей и без нас прекрасно справляются. Помните, в виноградной улитке главное соус?
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