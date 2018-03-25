Выгодный бизнес: в Армении набирают популярность страусиные фермы

После того, как жители республики распробовали мясо этих африканских птиц, их разведение стало приносить прибыль. К тому же появился спрос на перья, кожу и яичную скорлупу. На одной из страусиных ферм побывала корреспондент «МИР 24» Нона Оганесян.

Чтобы набрать вес, за сутки птица должна преодолевать расстояние примерно в 25 километров. Погодные условия для них не важны. В Армении страусы живут десять лет, к местному климату приспособились сразу. Хорошо себя чувствуют и хорошо размножаются.

«У нас был год, когда наш вывод составил около 80%. Таким результатом мы очень довольны», — рассказал специалист по инкубации Карен Егиазарян.

Страусы устойчивы к инфекциям: они почти не болеют. Ухаживать за ними проще, чем за другими животными. Едят любую растительную пищу.

«В день мы кормим страусов по два раза. В их рацион входит ячмень, пшеница, овес, свекла, морковь, и, конечно, травы», — поделился страусовод Артур Аревшатян.

Вместе с едой страусы проглатывают и камни. Они помогают птицам переваривать любую пищу. У страусов отсутствует зоб, поэтому они с лекгостью поедают грубый корм. В среднем в день взрослая особь съедает три килограмма корма.

Прибыльный друг

Идеи собачьего бизнеса

Животоноводы говорят, что выращивать страусов очень выгодно. За десять лет число ферм увеличилось в несколько раз. Из мяса страусов делают армянские мясные деликатесы — бастурму и суджух. Сейчас ведутся переговоры об экспорте в Россию.

Страусиный бизнес в стране принято считать безотходным. Например, яйца используют в качестве «полотна» для создания арт-объектов. У декоратора Элизы Геворгян преобладает церковная тематика, наряду с бисером девушка использует полудрагоценные камни.

«Я веду дневник, в который заношу всю информацию о сделанных мною работах: кто их заказал, что было изображено и какие камни я использовала в работе. За восемь лет я создала около 230 яиц», — рассказала Геворгян.

Совсем недавно семья Элизы придумала трость из кости страуса, а из кожи в семье Геворгянов принято шить обувь и сумки.

Одно страусиное яйцо в республике стоит около пятнадцати долларов, а любителям мяса придется отдать за килограмм примерно двадцать долларов.

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