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70 лучших причесок на весну
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70 лучших причесок на весну 

BeautyHack.ru 16 минут назад
Фото: BeautyHack.ru
Легкие волны и прямые пряди, каскадные стрижки и интересные косы, небанальные и классические варианты окрашивания, — N вариантов, как можно сменить имидж в новом сезоне, уже в нашей новой подборке!
Прически, которые оценит ваш мужчина
Карли Клосс
Эмма Уотсон
Мила Кунис
Адриана Лима
Дженнифер Лоуренс
Легкие прически и волны
Эмма Робертс
Тейлор Хилл
Кьяра Ферраньи
Зои Кравиц
Алессандра Амбросио
Louis Vuitton
Anna Sui  Dolce & Gabbana
Balmain
Erdem
3.1 Phillip Lim  Кара Делевинь
Марго Робби
Кейт Мидлтон
Лили Коллинз
Лана Дель Рей
Джессика Альба
Джессика Альба
Джордан Данн
Соня Есьман
Варианты окрашивания
Stella McCartney
Gabriele Colangelo
Джулианна Хаф  Рози Хантингтон-Уайтли
Сиенна Миллер
Оливия Палермо
Джулианна Хаф  Кейт Мидлтон
Рианна
Сара Джессика Паркер
Джессика Альба
Лили Олдридж
Мишель Уильямс
Крисси Тейген
Пучки
Лили Коллинз
Chanel
Mulberry
Public School
Кейт Мидлтон
Кейт Мидлтон
Кира Найтли
Лили Коллинз
Сиенна Миллер
Джеми Чон  Джиджи Хадид
Необчные косы
Jil Sander
Alexander McQueen
David Koma
Лили Дональдсон
Сиара
Кейт Босуорт
Варианты для коротких волос
Loewe
Off-White
Ashley Williams
Jil Sander
Francesco Scognamiglio
Дженнифер Лоуренс
Эмма Робертс
Мишель Уильямс
Агнесс Дейн
Диана Крюгер
Леа Сейду
Лили Коллинз
Источник фото: Maxim; GQ; Men's Health; Getty Images
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