70 лучших причесок на весну

Легкие волны и прямые пряди, каскадные стрижки и интересные косы, небанальные и классические варианты окрашивания, — N вариантов, как можно сменить имидж в новом сезоне, уже в нашей новой подборке!

Прически, которые оценит ваш мужчина

Карли Клосс

Адриана Лима

Легкие прически и волны

Тейлор Хилл

Кьяра Ферраньи

Зои Кравиц

Алессандра Амбросио

Anna Sui Dolce & Gabbana

Balmain

Erdem

Кейт Мидлтон

Лили Коллинз

Джессика Альба

Соня Есьман

Варианты окрашивания

Stella McCartney

Gabriele Colangelo

Оливия Палермо

Джулианна Хаф Кейт Мидлтон

Джессика Альба

Лили Олдридж

Крисси Тейген

Пучки

Лили Коллинз

Mulberry

Public School

Кейт Мидлтон

Кейт Мидлтон

Кира Найтли

Лили Коллинз

Сиенна Миллер

Джеми Чон Джиджи Хадид

Необчные косы

Jil Sander

Alexander McQueen

David Koma

Лили Дональдсон

Варианты для коротких волос

Loewe

Off-White

Ashley Williams

Jil Sander

Francesco Scognamiglio

Дженнифер Лоуренс

Эмма Робертс

Мишель Уильямс

Леа Сейду

Лили Коллинз

Источник фото: Maxim; GQ; Men's Health; Getty Images