70 лучших причесок на весну 

Легкие волны и прямые пряди, каскадные стрижки и интересные косы, небанальные и классические варианты окрашивания, — N вариантов, как можно сменить имидж в новом сезоне, уже в нашей новой подборке!
Прически, которые оценит ваш мужчина
Карли Клосс
Адриана Лима
Легкие прически и волны
Тейлор Хилл
Кьяра Ферраньи
Зои Кравиц
Алессандра Амбросио
Anna Sui Dolce & Gabbana
Balmain
Erdem
3.1 Phillip Lim Кара Делевинь
Кейт Мидлтон
Лили Коллинз
Джессика Альба
Соня Есьман
Варианты окрашивания
Stella McCartney
Gabriele Colangelo
Джулианна Хаф Рози Хантингтон-Уайтли
Оливия Палермо
Джулианна Хаф Кейт Мидлтон
Джессика Альба
Лили Олдридж
Крисси Тейген
Пучки
Лили Коллинз
Mulberry
Public School
Кейт Мидлтон
Кейт Мидлтон
Кира Найтли
Лили Коллинз
Сиенна Миллер
Джеми Чон Джиджи Хадид
Необчные косы
Jil Sander
Alexander McQueen
David Koma
Лили Дональдсон
Варианты для коротких волос
Loewe
Off-White
Ashley Williams
Jil Sander
Francesco Scognamiglio
Дженнифер Лоуренс
Эмма Робертс
Мишель Уильямс
Леа Сейду
Лили Коллинз
Источник фото: Maxim; GQ; Men's Health; Getty Images