Ещё
В Таджикистане разводят «благородных» коров
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Таджикистане разводят «благородных» коров 

Мир24 2 часа назад
В Таджикистане возрождают племенное животноводство. И стараются следовать советским традициям. На юге республики, в Джайхунском районе, новую породу коров уже отправляют в другие регионы страны. Чем привлекательны шведско-таджикские коровы — узнал корреспондент «МИР 24» Фируз Умарзода. Коровы новой породы чувствуют себя прекрасно даже в жарком климате Таджикистана. Они редко болеют и быстро растут. За хорошие качества их даже прозвали благородными.
«Их мясо богато микро и макроэлементами, меньше паразитов, другой вкус», — пояснил работник фермы Абдулвахоб Пахлавонов.
На ферме, где работает Пахлавонов, уже около тысячи голов. Несколько лет назад начинали со 190.
«Со 100 коров мы получаем 77 телят в год. Это хорошие показатели», — добавил рабочий.
Стартап по-русски
фермерство без мяса, электричества и аграрного оборудования
На ферме в основном — молодняк. Цели выращивать особи крупных размеров пока нет. На рынке за одну голову выручают примерно 350 долларов. Животноводы посчитали — это хорошая рентабельность.
Фермеры теперь хотят развивать и другое направление. Пока современных коров доят в качестве эксперимента, подсчитывают объемы.
«Это молоко более жирное, почти 4%, и питательное, может пойти на сметану и другие продукты. Одна корова выдает до 10 литров молока. Это мало для того, чтобы сделать ферму «молочной», — рассказала доярка Ойгуль Аликулова.
В будущем животноводы рассчитывают увеличить потенциал буренок. Дойку хотят довести до советских показателей — 30 литров молока в день с одной коровы.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Мирзиеев принял участие в мероприятиях в честь Навруза Праздник на улице Счастья Каменские заключенные соорудили необычную книжную полку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
11 звезд, которым нельзя показываться в бикини56
Волочкова показала, как моется в бане239
Ирина Шейк продолжает толстеть21
Долина показала грудь в экстремальном декольте90
Грудь Волочковой назвали «убийственной»56
Видео
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение