В Таджикистане разводят «благородных» коров

В Таджикистане возрождают племенное животноводство. И стараются следовать советским традициям. На юге республики, в Джайхунском районе, новую породу коров уже отправляют в другие регионы страны. Чем привлекательны шведско-таджикские коровы — узнал корреспондент «МИР 24» Фируз Умарзода. Коровы новой породы чувствуют себя прекрасно даже в жарком климате Таджикистана. Они редко болеют и быстро растут. За хорошие качества их даже прозвали благородными.

«Их мясо богато микро и макроэлементами, меньше паразитов, другой вкус», — пояснил работник фермы Абдулвахоб Пахлавонов.

На ферме, где работает Пахлавонов, уже около тысячи голов. Несколько лет назад начинали со 190.

«Со 100 коров мы получаем 77 телят в год. Это хорошие показатели», — добавил рабочий.

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На ферме в основном — молодняк. Цели выращивать особи крупных размеров пока нет. На рынке за одну голову выручают примерно 350 долларов. Животноводы посчитали — это хорошая рентабельность.

Фермеры теперь хотят развивать и другое направление. Пока современных коров доят в качестве эксперимента, подсчитывают объемы.

«Это молоко более жирное, почти 4%, и питательное, может пойти на сметану и другие продукты. Одна корова выдает до 10 литров молока. Это мало для того, чтобы сделать ферму «молочной», — рассказала доярка Ойгуль Аликулова.

В будущем животноводы рассчитывают увеличить потенциал буренок. Дойку хотят довести до советских показателей — 30 литров молока в день с одной коровы.

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