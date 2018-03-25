Что нужно учитывать, если вы собираетесь заняться йогой?

Сегодня подавляющее большинство людей занимается йогой. Каждый человек преследует свою цель. Одни желают духовно обогатиться, другие — избавиться от недугов, третьи — освободиться от избыточного веса. Йогой рекомендуют заниматься многие врачи. Однако ортопеды напомнили сайту МедикФорум об аккуратности. Стоит отметить, что некоторые забывают о разминке, что влечет за собой всевозможные травмы и ушибы. Йога — это не только упражнения. Это еще и правильное дыхание. Если вы решили отдать предпочтение Bikram йоге, то вам для начала желательно посоветоваться с доктором. Имейте в виду, что если у вас имеются проблемы, связанные с сосудами или сердцем, то о данном виде йоги вам нужно забыть. В этом случае вам может навредить даже медитация. От медитаций следует отказаться и тем, кто страдает от шизофрении или эпилепсии. Стоит сказать, что йога учит избавляться от боли. Однако если вам не известно, по каким причинам она у вас появилась, то мы не рекомендуем вам этим заниматься. Ведь если вы перестанете ощущать боль, а недуг будет «набирать обороты», то последствия могут быть непредсказуемыми. Доктора говорят, что занятия йогой должны быть в радость. Если у вас возникли какие-либо неприятные ощущения, то вам необходимо остановиться. Прислушайтесь к себе. Не лишним будет посетить врача. Йога способствует преодолению негативных эмоций. А как мы знаем, они часто служат причиной недугов. Если вы ведете пассивный образ жизни, то заниматься йогой вам просто необходимо. Иначе вы и сами не заметите, как начнете слабеть. Ранее медики рассказали, можно ли заниматься йогой после липоксации.