Нижегородка «похоронила» молодость в день своего 30-летия

Жительница Нижнего Новгорода Мила Блатова устроила необычные «похороны молодости» в день своего 30-летия, сообщает издание Unilad.

Девушка решила одеться в черное и устроить тусовку с друзьями.

Крис Дженнер. Известно, что на такой образ ее вдохновил мем с матерью Ким Кардашьян

Впоследствии сестра Милы выложила ее фото в соцсеть. Многие пользователи при этом положительно оценили данный поступок.

Ранее сообщалось, что нижегородская модель Наталья Водянова сфотографировалась в необычном костюме.

Источник фото: Unilad.co