Нижегородка «похоронила» молодость в день своего 30-летия 

Жительница Нижнего Новгорода Мила Блатова устроила необычные «похороны молодости» в день своего 30-летия, сообщает издание Unilad.
Девушка решила одеться в черное и устроить тусовку с друзьями.
Известно, что на такой образ ее вдохновил мем с матерью Ким Кардашьян — Крис Дженнер.
Впоследствии сестра Милы выложила ее фото в соцсеть. Многие пользователи при этом положительно оценили данный поступок.
Ранее сообщалось, что нижегородская модель Наталья Водянова сфотографировалась в необычном костюме.
Источник фото: Unilad.co