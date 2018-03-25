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Нижегородка «похоронила» молодость в день своего 30-летия
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Нижегородка «похоронила» молодость в день своего 30-летия 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Жительница Нижнего Новгорода Мила Блатова устроила необычные «похороны молодости» в день своего 30-летия, сообщает издание Unilad.
Девушка решила одеться в черное и устроить тусовку с друзьями.
Известно, что на такой образ ее вдохновил мем с матерью Ким Кардашьян — Крис Дженнер.
Впоследствии сестра Милы выложила ее фото в соцсеть. Многие пользователи при этом положительно оценили данный поступок.
Ранее сообщалось, что нижегородская модель Наталья Водянова сфотографировалась в необычном костюме.
Источник фото: Unilad.co
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