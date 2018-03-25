Нижегородка в день 30-летия устроила похороны молодости

Мила Блатова из Нижнего Новгорода креативно отметила свой 30-летний юбилей. Девушка оделась в черное и устроила траурную вечеринку в честь «похорон молодости».

Как рассказала виновница торжества изданию Unilad, она хотела забавным способом отпраздновать новый рубеж своей жизни.

Также нижегородка поделилась, что источником вдохновения стильных похорон стал мем с матерью Ким Кардашьян и Кайли Дженнер Крис , где та держит в руках бокал шампанского и одета в экстравагантный костюм, меховой воротник и солнцезащитные очки. Надпись интернет-мема гласит: «Я должна перестать тратить так много денег и начать жить по средствам».

Кстати, Мила посоветовала не бояться своего возраста, принимать его и веселиться вне зависимости от цифр в паспорте.

Напомним, работник якутского кладбища раскопал могилу ради айфона.

Фото: unilad.co.uk