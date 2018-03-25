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Нижегородка в день 30-летия устроила похороны молодости
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Нижегородка в день 30-летия устроила похороны молодости 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Мила Блатова из Нижнего Новгорода креативно отметила свой 30-летний юбилей. Девушка оделась в черное и устроила траурную вечеринку в честь «похорон молодости».
Как рассказала виновница торжества изданию Unilad, она хотела забавным способом отпраздновать новый рубеж своей жизни.
Также нижегородка поделилась, что источником вдохновения стильных похорон стал мем с матерью Ким Кардашьян и Кайли Дженнер Крис, где та держит в руках бокал шампанского и одета в экстравагантный костюм, меховой воротник и солнцезащитные очки. Надпись интернет-мема гласит: «Я должна перестать тратить так много денег и начать жить по средствам».
Кстати, Мила посоветовала не бояться своего возраста, принимать его и веселиться вне зависимости от цифр в паспорте.
Напомним, работник якутского кладбища раскопал могилу ради айфона.
Фото: unilad.co.uk
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