Жена и младшая дочь Сосо Павлиашвили исцелили его от недуга

53-летний певец Сосо Павлиашвили — счастливый отец троих детей. С его старшим сыном от первого брака Леваном у них дружеские отношения, а дочерей, рожденных второй женой Ириной Патлах он искренне обожает. С Ирой Сосо познакомился в возрасте 32-ух лет, когда девушке было всего шестнадцать. С тех пор они неразлучны, их старшей дочери Лизе — тринадцать лет, а младшей Сандре почти десять. Со своими домочадцами певец познакомил зрителей передачи «Пока все дома», попутно рассказав, что ценит своих девушек не только за ум, красоту и уют, которым наполнен его дом. По словам артиста, он буквально обязан Ирине жизнью.

кадр из программы «Когда все дома»

«Наступает момент, когда ты понимаешь — эта женщина твоя волчица, — рассказал Сосо. — У меня была серьезная авария в 96 году, а в 97 у меня началась эпилепсия и длилась 7 лет. И Ирочка была со мной. Хотя если бы она ушла — я бы сказал и правильно сделала. Я и сам говорил: «уходи, ну зачем я тебе такой нужен».

кадр из программы «Когда все дома»

Сама Ирина не скрывает, что эти годы были, пожалуй, самыми тяжелыми в ее жизни, но она ни разу не задумалась о том, чтобы покинуть возлюбленного. Приступы болезни происходили по ночам, сам Сосо проснувшись не мог понять что произошло. Перед началом очередного приступа он разговаривал во сне «как в фильмах ужасов», рассказывает Ирина.

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