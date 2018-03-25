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«Идеально стройную» Ким Кардашья высмеяли за нелепый фотошоп
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«Идеально стройную» Ким Кардашья высмеяли за нелепый фотошоп 

WMJ.ru 15 минут назад
Фото: WMJ.ru
Ким Кардашьян выглядит в Instagram и на фотографиях папарацци по-разному. Это давно уже не секрет. Звезда реалити часто использует фотошоп, но на этот раз слишком пересталарась. Ким опубликовала фото, на котором идет на Марш за жизнь в сером спортивном топе, велосипедках и розовой кофте.
На снимке Ким как всегда стройна и прекрасна — ни капли лишнего жира или целлюлита, крутые бедра и тонкая талия, пышная грудь и худые руки. В общем, все как надо. Но фолловеры заметили, как сильно Кардашьян себя отфотошопила. Машина сздаи нее буквально сплющилась, разметка на дороге справа поплыла, как и здания и авто слева. Подписчики начали потешаться над Ким и спрашивать, что это за космолет, на фоне которого ее сфтографировали и не надоело ли ей приукрашивать себя настоящую. Что сделала Ким? Закрыла все комментарии.
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Фото:Instagram
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