Ещё
Ким Кардашьян опять попалась на фотошопе! На этот раз фейл эпичный
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ким Кардашьян опять попалась на фотошопе! На этот раз фейл эпичный 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Ким Кардашьян (37) попалась на использовании фотошопа, кстати, весьма неумелом. Внимательно посмотри на фото. Ничего не смущает?
Вот и подписчики Ким заметили, что с машиной, столбом и дорогой явно что-то не так. Как минимум, машина стала похожа на космический корабль, дорога уходит вбок, а столб малость накренился. Похоже, Ким пыталась сделать себе талию поменьше, но что-то пошло не так.
все слайды
Это уже не первый раз, когда Ким обвиняют в фотошопе. Самый громкий скандал разразился после того, как ее подловили на отдыхе в Мексике и на фото папарацци ее пятая точка была намного больше и целлюлитней, чем на отретушированных снимках в Instagram и глянцевых журналах.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kim-kardashyan-opyat-popalas-na-fotoshope-na-etot-raz-fejl-epichnyj/
Peopletalk: последние новости
Как Селена Гомес отреагировала на новую подружку Джастина Бибера? Они не расстаются! Джереми Микс и Хлоя Грин гуляют по Беверли-Хиллз С головой ушла в работу? Джиджи Хадид на съемках в Нью-Йорке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые рассказали, кому нельзя есть чеснок10
11 звезд, которым нельзя показываться в бикини88
Волочкова показала, как моется в бане240
Чехова похудела и показала откровенное фото4
5 научных фактов о случайном сексе19
Видео
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение