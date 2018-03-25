Ким Кардашьян опять попалась на фотошопе! На этот раз фейл эпичный

Ким Кардашьян (37) попалась на использовании фотошопа, кстати, весьма неумелом. Внимательно посмотри на фото. Ничего не смущает?

Вот и подписчики Ким заметили, что с машиной, столбом и дорогой явно что-то не так. Как минимум, машина стала похожа на космический корабль, дорога уходит вбок, а столб малость накренился. Похоже, Ким пыталась сделать себе талию поменьше, но что-то пошло не так.

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Это уже не первый раз, когда Ким обвиняют в фотошопе. Самый громкий скандал разразился после того, как ее подловили на отдыхе в Мексике и на фото папарацци ее пятая точка была намного больше и целлюлитней, чем на отретушированных снимках в Instagram и глянцевых журналах.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kim-kardashyan-opyat-popalas-na-fotoshope-na-etot-raz-fejl-epichnyj/