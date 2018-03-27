Ким Кардашьян ответила на обвинения в фотошопе и опубликовала новую серию идеальных фото в купальнике

Возмущение поклонников на этот раз вызвала фотография, которую Ким опубликовала, собираясь на марш против свободной продажи оружия. Фолловеры заметили, что машина и весь фон на снимке выглядят подозрительно и решили, что Кардашьян добавила себе стройности с помощью фотокоррекции.

Это настолько задело Ким, что она выступила с обращением на собственном сайте.

— возмущается самая известная из сестер Кардашьян. Возможно, машину действительно не нужно было фотошопить, а вот Ким вряд ли честна со своими подписчиками в том, что касается естественности снимков. На опубликованной одновременно с этим обращением новой серии снимков с визажистом Mario, с которым Ким сейчас запускает коллаборацию, ее фигура выглядит подозрительно идеальной, будто вырезанной из бумаги. А вот на видео с фотосессии мы видим только голову и плечи Ким Кардашьян и лямки от черного купальника.

А как ты думаешь, у Ким действительно настолько тонкая талия?

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Фото:Instagram