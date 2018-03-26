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Ким Кардашьян высмеяли за несуразный фотошоп
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Ким Кардашьян высмеяли за несуразный фотошоп 

Lenta.ru 16 минут назад
Фото: Lenta.ru
Подписчики Ким Кардашьян в Instagram засмеяли знаменитость на несуразный фотошоп. Неудачную ретушь выдала машина не заднем плане, которая превратилась из джипа в неопознанный предмет.
Пользователи заметили, что звезде подретушировали один из боков на стыке пояса шорт с телом. «Поклонники беспощадно издеваются над эпическим фотошоп-провалом Ким Кардашьян, потому что это действительно настолько плохо», — пишет микроблогер SamSmart.
Юзеры заметили, что на фотографии искривлена дорожная разметка, а на заднем плане стоит странное транспортное средство, похожее на часть автомобиля. Они попытались восстановить оригинал снимка и пришли к выводу, что изначально там действительно была машина.
Подписчики модели в комментариях начали упрекать звезду в обмане. Спустя некоторое время она закрыла возможность прокомментировать пост. Некоторые из критических сообщений успел процитировать портал Metro.co.uk. «Только я или кто-то еще заметил, как расплющило машину сзади?» — изумился один из пользователей.
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