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«Мисс Вселенная 2012» Оливия Калпо рассталась с бойфрендом
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«Мисс Вселенная 2012» Оливия Калпо рассталась с бойфрендом 

Журнал ОК! 2 часа назад
Парни, у вас есть шанс! Модель Оливия Калпо рассталась со своим бойфрендом Дэнни Амендола. 25-летняя «Мисс Вселенная 2012» и 32-летний игрок Национальной футбольной лиги США были вместе два года.
Причиной расставания стали пресловутые загруженные графики и большая дистанция между влюбленными. «Они практически не виделись. Он подписал контракт с клубом Майами Долфинс, а она не хотела переезжать в Майами», — рассказал источник.
Оливия Калпо и Дэнни Амендола
Дэнни уже удалил все совместные фото из Инстаграм и отписался от обновлений ленты Оливии. Калпо и Амендола начали встречаться в 2016 году. Незадолго до этого модель пережила болезненный разрыв с музыкантом Ником Джонасом, который бросил ее.
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