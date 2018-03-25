«Мисс Вселенная 2012» Оливия Калпо рассталась с бойфрендом

Парни, у вас есть шанс! Модель Оливия Калпо рассталась со своим бойфрендом Дэнни Амендола. 25-летняя «Мисс Вселенная 2012» и 32-летний игрок Национальной футбольной лиги США были вместе два года.

Причиной расставания стали пресловутые загруженные графики и большая дистанция между влюбленными. «Они практически не виделись. Он подписал контракт с клубом Майами Долфинс, а она не хотела переезжать в Майами», — рассказал источник.

Дэнни уже удалил все совместные фото из Инстаграм и отписался от обновлений ленты Оливии. Калпо и Амендола начали встречаться в 2016 году. Незадолго до этого модель пережила болезненный разрыв с музыкантом Ником Джонасом, который бросил ее.