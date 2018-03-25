Почему католические священники стройнее православных

В русской культуре упрочился сатирический образ православного священника как толстого «попа». На самом деле, среди нашего священства полных людей не больше, чем среди мирян, а нынешние молодые клирики стараются поддерживать форму. Но по сравнению со священством Католической церкви , некая полнота наших служителей иногда очевидна.

Во многом это связано с разным отношением к постам. В Православной церкви существует 4 многодневных поста (Великий, Рождественский, Петров, Успенский), постные дни (среда и пятница, канун Богоявления, день Усекновения главы Иоанна Предтечи, Воздвижение Креста Господня), и трёхдневный пост перед Причащением. В среднем получается, что постных дней у православных больше, чем скоромных. К тому же, многие посты имеют довольно жёсткий устав.

Пост и воздержание

В католицизме отношение к посту иное — как к общему воздержанию от излишеств. Католики разделяют понятия «пост» и «воздержание». Пост — это ограничение приёмов пищи в течение дня: например, один полноценный, и два с какими-либо ограничениями. Воздержание — это отказ от мяса.

Сегодня постовая практика в католицизме такова:

— Великий пост — это 40 дней перед Пасхой (без воскресений).

— Адвент — 4 воскресенья перед Рождеством. Сегодня это не постный период, но к нему особое отношение. Осталась практика воздержания от мяса в Сочельник, традиция исповеди и Причастия в этот период, тёмный цвет облачений священства.

— Все пятницы — дни воздержания (это связано, как и в православии, с воспоминанием Страстей Христовых).

— Кануны некоторых больших праздников.

–Евхаристический пост — отказ от пищи лишь за час до Причастия (в православии это не менее 6 часов).

Пищевые ограничения в католицизме мягче, и многие католики их не соблюдают строго. Вместо этого они совершают особые молитвенные правила, дела милосердия, отказываются от развлечений.

Русское православное священство (даже по сравнению с клириками поместных православных церквей), поставлено в более жёсткие «пищевые» условия. Частота и строгость постов (особенно для монахов), необходимость служения Литургии натощак, когда первый, а то и единственный приём пищи может случиться не ранее 14 часов, большое количество углеводов, особенности российского климата и рациона — всё это, конечно, неблагоприятно сказывается на здоровье и фигуре нашего рядового православного батюшки.