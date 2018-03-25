Что делает человека успешным: фортуна или талант

Воля случая делает людей успешными, а вовсе не талант, ум и работоспособность, считают ученые. Так ли это на самом деле и можно ли заставить фортуну улыбаться тебе постоянно?

Результаты провокационного исследования озвучили ученые из университета Катании (Италия), которые создали детальную компьютерную модель на основе реального распределения богатства в мире. А оно, как известно, «размазано» по человечеству очень и очень неравномерно: 10 процентов населения Земли владеют 85 процентами всех благ, тогда как талант, интеллект и работоспособность в целом распределены между всеми людьми более-менее поровну.

Ученые решили восстановить справедливость хотя бы в виртуале и закачали в компьютер вариант, при котором ни один из землян не был умнее и трудолюбивее остальных, да и благ каждому досталось одинаково. В общем, нет ни бедных, ни богатых, ни гениев, ни откровенных бездарей — средненькое человечество со средненьким житьем. После этого в модель внесли случайные события, которыми виртуальные земляне могли воспользоваться, чтобы повысить свое благосостояние. В итоге виртуальные результаты распределения благ почти повторили реальную ситуацию на планете: 20 процентов «людей» захапали 80 процентов богатств. Симуляцию повторили несколько раз — результат был такой же.

Как разорить профессора

Какой же вывод был сделан? Счастливую двадцатку на вершину успеха привели не их исключительные способности (их и не было), а обычное везение. Внизу же оказались те, на кого фортуна даже отказывалась смотреть. В общем, старый добрый неудачник отныне научно обоснован. Станет ли ему от этого легче — вопрос.

С одной стороны, выводы итальянцев могут подтвердить истории бесчисленных Золушек (обоего пола), волею случая вознесенных из грязи в князи, а то и в цари.

Иными словами, не можешь реализовать свое гениальное творчество — найди себе моторчик в виде хорошего продюсера. Но бывает же и так, что и моторчика нет, и гениальность под вопросом, и стакан вечно пуст, и фортуна упрямо — годами — стоит к тебе спиной.

У мозговедов есть рецепт и на этот случай.

— Самое главное, чтобы человек в принципе почувствовал в себе энергию для достижения какой-то цели, — объясняет психолог. — Так же как в состоянии физического истощения мы мало что можем, так же и энергетически для постановки цели нужно быть в ресурсном состоянии. У каждого свои источники ресурса. Их много, и каждый раз мы смотрим, что срабатывает лучше всего. Как проще всего понять, что включает именно вашу ресурсность? Надо вспомнить ситуации, когда вы добивались в жизни каких-то сверхрезультатов, и понять, почему вы это сделали. Очень-очень внимательно отследить алгоритм: что именно включило желание победить. Это похоже на приготовление пищи. Мы четко знаем, что хотим получить какой-нибудь прекрасный кекс, который однажды уже пекли, но нам надо вспомнить, какие ингредиенты у нас там были. Не забыть и про мотивацию. Бывает, человек стремится к чему-то, а бывает, задача наоборот — убежать от чего-то. Масштабы тоже играют значение. Буквально вчера работала с девушкой, которая полчаса никак не могла поставить себе цель. Поиск алгоритма выявил, что ее «включают» только большие, грандиозные задачи, а она себе маленькие ставила, которые ее никак не зажигали.

«Зажечься» — это, по словам Ирины, вторая по важности задача.

— Знаете ли вы, что самые успешные компании на самом деле вовсе не те, в которых работает грамотный персонал, а те, где у людей за банальным зарабатыванием денег стоит большая идея? Вот когда человек зажигается какой-то идеей, когда работает на кураже — это и есть то самое ресурсное состояние. И это надо в себе найти. Но тут надо быть готовым к тому, что как только мы выдвигаемся со своей прекрасной идеей в этот мир, стремясь сделать его лучше, тут же по закону баланса мы встречаем кучу препятствий, негатива и осуждения. И тут надо себя поддержать. Например, окружением — людьми, которые уже добились успеха, которые скажут: твои сегодняшние трудности — это нормально, у меня было то же самое. В нашем мозгу есть такая штука — зеркальные нейроны. Они активизируются, когда мы смотрим на человека, занятого каким-то делом. Наш мозг отзеркаливает его действия, и у нас включаются те же самые нейронные связи, которые работают у него. То есть мы прокачиваем все действия, которые делает наше окружение. Это одна из причин известного психологического правила — через пять лет мы становимся средним арифметическим нашего окружения. Поэтому когда вам говорят, что бизнес сейчас построить невозможно, что все уже куплено и так далее, это значит, что через какое-то время это станет и вашим убеждением тоже. Тем тормозом, который не даст вам двигаться вперед. Поместите себя в общество людей целеустремленных, и у вас непременно все получится.